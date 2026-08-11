La turolense Irene Ciércoles logra dos récords de España en el Europeo con el relevo 4x100 mixto

El equipo español mixto de relevos cerró en una más que meritoria sexta posición su actuación en una final del 4x100 estilos de los Europeos de París en la que el cuarteto español volvió a rebajar la plusmarca nacional. Entre ellos la turolense de Andorra Irene Ciércoles, de tan solo 16 años.

Si en las series matinales Iván Martínez Sota, Nil Cadevall, Laura Cabanes e Irene Cíercoles fijaron un nuevo récord de España con un tiempo de 3:45.87 minutos, en la final de la tarde rebajaron el tope en 77 centésimas tras firmar un crono de 3:45.10.

Una notable actuación que pareció, por momentos, que podría permitir al equipo español acabar todavía más arriba en la clasificación, tras cerrar ver como Iván Martínez Sota, que nadó la posta de espalda, y Nil Cadevall, que nadó la braza, dejaban a España en la quinta posición. Un puesto que no pudo defender Laura Cabanes, que arrollada por el impulso de nadadores como el francés Maxime Grousset o el neerlandés Sean Niewold se vio relegada a la sexta posición.

Pero el cuarteto español no estaba dispuesto a conformarse con la penúltima plaza y mucho menos la jovencísima Irene Ciércoles, que a sus tan sólo 16 años volvió a demostrar que es una feroz competidora, y condujo a España a una más que meritoria sexta posición con un tiempo de 3:45.10 minutos.

Un nuevo récord de España que resultó insuficiente para pelear por un podio que encabezó Francia con un crono de 3:39.64 por delante de Paises Bajos, plata con una marca de 3:40.92 minutos, y de Rusia, que se colgó el bronce con un registro de 3:41.52.

Un éxito más para la joven turolense, que, con tan solo 16 años, no pudo tener mejor estreno en una gran competición internacional absoluta el lunes, tras conducir al relevo femenino español a la final del 4x200 libre de los Europeos de París, en la que el equipo acabó sexto el lunes, con una sensacional tercera posta.

Doscientos metros en los que Ciércoles, ganadora de cuatro medallas en los Europeos júnior disputados el pasado mes de julio en Múnich, llevó al conjunto español de la cuarta a la segunda posición.

Poco le importó a la turolense, que cumplió los 16 años el pasado mes de mayo, los casi 3 segundos de desventaja con relación a la representante lituana, que ocupaba la tercera posición, ya que dos largos después Ciércoles ya la había rebasado claramente, lo mismo que a la representante polaca.

Sólo se le resistió a la nadadora española, que completó su posta en un tiempo de 1:58.66 minutos, el equipo ruso, que compite en la capital francesa bajo bandera neutral, que no sólo se impuso en la serie, sino que firmó la mejor marca de las preliminares con un crono de 7:54.17 minutos.

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Cinco segundos menos que el cuarteto español, que completaron Ainhoa Campabadal, Alba Herrero y María Daza, que con un tiempo total de 7:59.14 se aseguró un puesto en la gran final, en la que partía con la sexta mejor marca de todos los participante y finalmente acabó en sexta posición.