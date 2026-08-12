Aday Mara se entrena en Zaragoza

Aday Mara está pasando unos días en Zaragoza, su ciudad natal, después de toda la vorágine del Draft, sus primeros días en Oklahoma y unas jornadas de desconexión en Tenerife, la tierra de su familia materna. El pívot zaragozano no está de vacaciones, ya que allí donde va sigue trabajando y lo hace con una preparadora física de la franquicia estadounidense.

El que va a ser el primer aragonés en jugar en la NBA ha estado ejercitándose en un lugar que conoce muy bien, la pista auxiliar del pabellón Príncipe Felipe. Ahí ha estado trabajando junto a Maral Javadifar, la preparadora física de los Oklahoma City Thunder, que también le acompañó en Tenerife, donde se ejercitó en un centro deportivo.

Javadifar es una reputada especialista en el deporte estadounidense y, aunque ha desarrollado la mayor parte de su carrera centrada en el fútbol americano, ahora ha fichado por Oklahoma City y está siendo la encargada de trabajar con el prometedor gigante aragonés.

Ha sido el Ayuntamiento de Zaragoza quien ha publicado unas fotos del gigante zaragozano en la instalación municipal. "¡Aday Mara vuelve a entrenar en Zaragoza! El baloncestista zaragozano Aday Mara ha estado entrenando y preparándose en el Pabellón Príncipe Felipe, un escenario muy especial y ligado a sus raíces deportivas", ha indicado el Ayuntamiento en sus redes sociales.