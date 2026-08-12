El judoka ciego aragonés Sergio Ibáñez luchará en Alemania por el Campeonato de Europa

Diez judokas paralímpicos ciegos o con discapacidad visual grave españoles, entre los que se encuentra el aragonés Sergio Ibáñez, disputarán el Campeonato de Europa que tendrá lugar en la ciudad alemana de Heidelberg entre el 14 y el 16 de agosto.

Se trata de uno de los torneos continentales en los que la Federación Española de Deportes para Ciegos presenta mayor número de deportistas que, al margen de competir en la modalidad individual, volverán a saltar al tatami en el torneo por equipos tanto en la categoría masculina como en la femenina, algo que no sucedía desde hace ocho años.

El equipo está comandado por la cuádruple medallista paralímpica Marta Arce, que tras conquistar la medalla de bronce en París 2024 no ha dejado de obtener grandes resultados internacionales, como el bronce continental del año pasado, ha informado la ONCE en una nota de prensa.

También estará presente Ibáñez, quien tuvo que ser operado por una lesión tras los Juegos de la capital francesa y regresó a la competición hace un año en Giza (Egipto) conquistando una medalla de bronce (J2 -70Kg), el mismo metal que se colgó en la última cita internacional.

Ambos estarán acompañados por María Manzanero, Íñigo Gerbolés, Rodrigo Suárez, Norberto Tuñón, Omar Tohuami, María Campos y Elsa Lukun, la más joven del equipo que debutará en un Campeonato de Europa.

El broche del equipo español lo pondrá Álvaro Gavilán, que vuelve a la alta competición tras pasar la última fase de clasificación visual y siendo apto para saltar al tatami.

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Tanto Arce como Ibáñez, Manzanero y Suárez llegan al Europeo tras conquistar la medalla de bronce en el último Grand Prix disputado en Sao Paulo (Brasil) hace un mes.