El recorrido de Adrián Liso, el ojito derecho de Víctor Fernández, en el Real Zaragoza: de su irrupción a su última pretemporada prácticamente en la nevera

La historia de Adrián Liso en el Real Zaragoza concluye, al menos en un futuro cercano, tras el acuerdo de cesión con compra obligatoria por aproximadamente 3 millones de euros que adelantó este diario. El zaragozano llegó a la cantera con 12 años, escaló peldaños en las categorías inferiores hasta que Víctor Fernández decidió mirar hacia abajo en la temporada 2023-24 para buscar soluciones a los problemas del equipo, cuando todavía Liso era juvenil. El extremo zurdo se asentó en el primer equipo y la entidad blanquilla aseguró su futuro con una renovación hasta 2029. José Bordalás se fijó en él y lo reclutó a través de una cesión con opción de compra que no se llegó a ejecutar, por lo que Liso regresó, ahora bajo los mandos de Ibai, a la disciplina zaragocista donde se ejercitó de forma profesional pero apenas disputó minutos en los amistosos dado que jugador y club tenían la mirada puesta en una salida que finalmente se hará oficial próximamente.

Paso por la Ciudad Deportiva

Adrián Liso (Zaragoza, 2005) llegó a la Ciudad Deportiva en 2017 donde se incorporó al Infantil B procedente del Montecarlo. Así, progresó durante cuatro años en las categorías de Infantil y Cadete hasta que en el primer año en Juvenil se repartió entre el Nacional y el División de Honor con 19 partidos en cada uno, así como 14 y 5 goles, respectivamente.

Al año siguiente, ya pasó a formar parte del Juvenil A en exclusiva, donde disputó 29 encuentros y repitió la manita de anotaciones de la temporada anterior en la máxima división de su categoría. Además, sus actuaciones le valieron para debutar con el Deportivo Aragón, donde tuvo cinco aparaciones en Segunda Federación de la mano de Emilio Larraz. Pero sin duda, su eclosión se dio en la temporada 2023-24. En los apenas seis duelos que jugó con el Juvenil se apuntó cuatro tantos. Enseguida pasó a la disciplina del segundo equipo y fue una de las apuestas de Víctor Fernández para reflotar la situación que se encontró a su llegada en marzo de 2024.

Adrián Liso, durante su debut ante el Espanyol en La Romareda. / Servicio especial

Temporada y media en el Real Zaragoza

Debutó con el primer equipo en La Romareda entrando en el 66' en la derrota por 0-1 ante el Espanyol en el primer partido de Víctor. A la jornada siguiente ya fue titular frente al Mirandés en el empate a 0 en Anduva. El técnico aragonés encontró en el canterano a uno de esos futbolistas desequilibrantes a los que no les importa la edad que marca en su DNI. Liso cerró aquella temporada 23-24 con 12 partidos en Segunda División, ocho de ellos como titular, y dos goles. El primero llegó en El Alcoraz, en un derbi en el que los blanquillos se impusieron por 1-2 al Huesca. Y lo más importante, el Real Zaragoza se acabó salvando.

Adrián Liso celebra su gol en El Alcoraz. / JAIME GALINDO

En cuestión de meses, el juvenil al que Víctor había dado una oportunidad pasó a convertirse en uno de los principales activos de la plantilla. El Zaragoza aseguró su futuro con una renovación hasta 2029 y una cláusula de rescisión de 15 millones de euros. Su rendimiento en la siguiente temporada, llamada a ser la de su consolidación, fue un tanto irregular y de más a menos. Disputó 41 duelos en los que materializó 4 dianas ante Eldense, Castellón, Éibar y Oviedo y dos asistencias.

Adrián Liso en la imagen difundida por el Real Zaragoza para anunciar su renovación hasta 2029. / REAL ZARAGOZA

Irrupción en Primera y desenlace

Estos registros no inquietaron a Bordalás, que lo reclutó para el Getafe el verano pasado. Su arranque de temporada fue brutal. En sus dos primeros partidos anotó 3 goles, cifra que se mantendría hasta el final de una campaña en la que, de nuevo, fue de más a menos, disputando 31 duelos y asistió en 2 ocasiones, ambas en Copa del Rey en el 0-11 al Inter de Valdemoro.

Adrián Liso celebra uno de los dos goles que marcó al Sevilla en el Pizjuán en su segundo partido como azulón. / EFE / José Manuel Vidal

El acuerdo entre los azulones y el Real Zaragoza contemplaba una cláusula opcional de compra por 3 millones de euros más el 50 % del pase que finalmente el conjunto madrileño no ejecutó. En su lugar, ofrecieron una cifra aproximada de entre 1 y 1,5 millones de euros más un mayor porcentaje de los derechos del jugador (entre un 70 y 80 %). Esta oferta fue desechada por la entidad blanquilla.

La búsqueda de su salida

Por tanto, Liso se reincorporó a la disciplina zaragocista, con contrato en vigor hasta 2029, a la espera de que Lalo Arantegui le encontrara una salida que satisficiera a ambas partes. Durante este tiempo han llegado varias ofertas formales por el canterano. Un par desde Países Bajos y desde Bélgica, además de un fuerte interés desde Italia. Genoa y Torino se interesaron por Liso, pero fue el Venezia el que más apostó por él. De hecho, el equipo que ya había fichado a Álex Gomes ha competido hasta el final con el Mallorca por hacerse con los servicios del extremo, e incluso esta insistencia de los italianos ha provocado que los de Son Moix tuvieran que elevar la oferta inicial de 3 millones.

Adrián Liso, a la derecha, junto a Jardí en un entrenamiento del Real Zaragoza. / Laura Trives

No obstante, el jugador quería seguir en España y ese ha sido el factor que ha desnivelado la balanza. Aquí también ha tenido otras propuestas de Primera como del Levante, del Rayo Vallecano y, sobre todo, del Sevilla, pero ninguna llegaba a los números económicos que pretendía el club aragonés. Esta demora por llegar a un acuerdo provocó que el jugador subiera a Boltaña y que se haya estado ejercitando hasta la semana pasada con normalidad, con la excepción de que no participó en ninguno de los dos primeros partidos de pretemporada. No obstante, si disfrutó de sus últimos coletazos como zaragocista con 60 minutos ante el Andorra CF y 30 frente a la Real Sociedad B. Finalmente Liso, a pesar de su deseo inicial de mantenerse en la élite del fútbol español tras su cesión en el Getafe, jugará la próxima temporada en Segunda División.