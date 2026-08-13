El Wanapix Aldelís se conjura para lograr la permanencia en Primera Iberdrola: "Lo más importante es remar juntas y apoyarnos en los momentos difíciles"
Directiva, patrocinador principal, cuerpo técnico y jugadoras han escenificado la ilusión en el acto de presentación del proyecto deportivo para el nuevo curso: "El objetivo primordial es la salvación y tenemos que pelear por ella hasta el final"
El Wanapix Aldelís ha dado el pistoletazo de salida a una temporada que quedará marcada en letras de oro en la historia del club. Tras el histórico ascenso logrado el pasado curso a la Primera Iberdrola FS, la entidad aragonesa ha celebrado la presentación oficial de su proyecto deportivo para el próximo curso en la máxima categoría nacional, que iniciará el 5 de septiembre, en una rueda de prensa repleta de emotividad, ambición y compromiso institucional, que ha tenido lugar este jueves en el Hotel Diagonal Plaza.
La presidenta de la entidad, Concha Cameo, ha abierto el acto echando la vista atrás para recordar el doble ascenso a Primera logrado tanto por el cuadro femenino como por el masculino: "Por encima del resultado, nos quedamos con el camino recorrido. Fue una temporada donde la generosidad en el esfuerzo, el compromiso y la unión marcaron la diferencia. Nuestra mayor fuerza estuvo en el grupo humano que formamos". Asimismo, ha dedicado unas palabras de recuerdo a Begoña Robles, secretaria del club fallecida en la celebración del ascenso. "Siempre formará parte de este proyecto y la echaremos mucho de menos", ha rememorado.
Por su parte, el entrenador del conjunto aragonés, Nano Modrego, ha fijado con claridad la hoja de ruta deportiva para el curso que arranca: la permanencia en Primera División. "El objetivo primordial es la salvación, y tenemos que pelear por ella hasta el final de la temporada. Debemos intentar ser mejores que al menos tres equipos de la categoría", ha explicado el técnico.
La jugadora Marta Ibáñez, quien ha hablado en representación de la capitana, Marta García, ha destacado la importancia de ser una piña: "La temporada pasada fue muy complicada, pero aprendimos que es imprescindible estar unidas. La categoría nos va a exigir un montón, pero lo más importante es remar juntas, apoyarnos en los momentos difíciles y alegrarnos de los éxitos de cada compañera".
Ha estado presente también el presidente del Wanapix Sala 10, José Ramón Moreno, quien subrayó la resiliencia del grupo: "El año pasado casi nadie apostaba por vosotras y, aun así, lo lograsteis. Este año, a base de esfuerzo y sufrimiento, estoy convencido de que conseguireis el objetivo".
En representación del patrocinador principal, Jesús Fernández, ha enfatizado los "valores compartidos" entre el club y su empresa: "Nos gustan vuestros principios. Ya habéis demostrado de lo que sois capaces; podéis estar sin ningún problema en Primera División. Competid tranquilas y sin complejos". Y apuesta por la continuidad de un proyecto que espera que "dure años".
Con la permanencia en el horizonte y el feudo de La Granja listo para ser un fortín, el Wanapix Aldelís arranca una andadura ilusionante en la élite nacional, con la humilde ambición de seguir haciendo historia para el fútbol sala aragonés.
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