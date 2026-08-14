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El aragonés Robert Mironescu participará en el Mundial de Kickboxing con la Selección de Rumanía

El joven de 17 años, formado en la Escuela Kickboxing Binéfar, debutará en categoría junior en el campeonato WAKO que se celebrará del 18 al 27 de septiembre en Jesolo (Venecia)

Carlos Alcoba y Robert Mironescu despliegan las banderas de Aragón y Rumania en el tatami

Carlos Alcoba y Robert Mironescu despliegan las banderas de Aragón y Rumania en el tatami / Servicio especial

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

El deporte del Alto Aragón vuelve a estar de enhorabuena. Robert Mironescu, deportista de 17 años perteneciente a la Escuela Kickboxing Binéfar y vecino de Tamarite de Litera, ha sido convocado por la Selección Nacional de Kickboxing de Rumanía para disputar el próximo Campeonato del Mundo de Kickboxing 2026. La cita, organizada por la federación internacional WAKO (reconocida por el Comité Olímpico Internacional), tendrá lugar del 18 al 27 de septiembre en Jesolo, Venecia (Italia).

El joven luchador encara esta cita con humildad, gratitud y ambición: "Estoy sumamente agradecido a la Federación de Rumanía de Kickboxing por esta oportunidad. Voy con una gran ilusión. No olvido que sin el esfuerzo y la confianza de mi familia, mis compañeros de la Escuela Kickboxing Binéfar-Barbastro y de todas las personas que han aportado su granito de arena, no habría llegado hasta aquí. Este logro no es solo mío, es de todos los que han creído en este sueño"

Mironescu, que debutará en una cita mundialista en la categoría Junior, competirá en la modalidad de Tatami Sport dentro de las disciplinas de Pointfight y Light Contact, en la categoría de -94 kg. El luchador no estará solo en esta aventura: su entrenador, Carlos Alcoba, se incorporará al cuerpo técnico del combinado rumano gracias a su dilatada trayectoria internacional, que incluye participaciones en copas del mundo, varios mundiales y un europeo.

El ascenso de Robert Mironescu en el panorama nacional ha sido constante en las últimas temporadas:

  • 2024: Doble subcampeonato de España y dos medallas de plata en la Copa de España de Clubes.
  • 2025: Subcampeonato de España.
  • 2026: Subcampeónato de España.

A este expediente se suman importantes triunfos en los torneos más exigentes del país, entre los que destacan el doblete dorado en el Quijote Fight-Fest de Ciudad Real y las dos platas logradas en la Stars League de Córdoba.

Otro hito histórico para el kickboxing literano

La presencia de Mironescu supone la segunda participación histórica de un deportista de la Escuela Kickboxing Binéfar en un certamen internacional de este calibre, tras la altorriconense Ana Llurda, quien compitió en el Mundial de Gyor (Hungría) en 2019.

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Durante los meses estivales, el deportista tamaritano se encuentra inmerso en una exigente fase de preparación. Bajo la dirección de sus entrenadores, Ángel y Carlos Alcoba, alterna sesiones de alta intensidad en la Sala Tatami de Binéfar y en las instalaciones del Club Arena Fight Monzón. El objetivo es claro: llegar al máximo nivel físico y táctico a Jesolo para pelear por el puesto más alto del podio. Carlos Alcoba no oculta el entusiasmo que genera esta llamada internacional: "Esta convocatoria es motivo de gran alegría para ambas escuelas y nos consolida como referente nacional e internacional del kickboxing, gracias a los méritos deportivos obtenidos en los últimos años y al gran trabajo de Mironescu", destaca Alcoba.

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