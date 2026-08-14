El aragonés Sergio Ibáñez, campeón de Europa de Judo Paralímpico

María Manzanero y Sergio Ibáñez se proclamaron este viernes campeones de Europa de Judo Paralímpico en la primera jornada de la competición que se disputa en la ciudad alemana de Heidelberg.

La judoka ciega madrileña fue la primera en conquistar el título continental (J1 -52Kg) tras vencer en la final por Ippon a Aminat Omarova, que competía bajo bandera neutral. Se trata del primer entorchado europeo de Manzanero a sus 22 años de edad, tras superar una operación de ligamento cruzado y regresar a la competición con tres medallas en el circuito internacional.

Tras el último combate y los saludos protocolarios al abandonar el tatami, Manzanero se mostraba “muy feliz” por conquistar la medalla de oro, lo que se reflejó en el afectuoso abrazo que se dio con la técnico de judo de la Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC), Marina Fernández.

Minutos más tarde llegó el turno del aragonés Sergio Ibáñez (J2 -70 Kg) quien venció en la final por Ippon al judoka turco Recep Ciftci, y se colgó su primera medalla de oro europea tras los bronces continentales conquistados en Róterdam (2023) y Génova (2019).

Ibáñez tuvo que ser operado por una lesión tras los Juegos Paralímpicos de París 2024 y en su palmarés destaca la medalla de plata en Tokio 2020 (-66 kg).

Bronce para Marta Arce

El otro metal para el equipo español fue el bronce que se colgó la vallisoletana Marta Arce (J2 -60Kg) al vencer por Ippon en el combate por el tercer escalón del podio a la georgiana Ketevan Giligashvili. De esta forma, la cuádruple medallista paralímpica se hizo con la misma presea que conquistó hace un año en el europeo de Tiblisi (Georgia), demostrando su gran estado de forma y su alto nivel competitivo cada vez que salta a un tatami.

Durante esta primera jornada de competición también destacó el debut de la joven Elsa Lukun Hernández (J1 -52Kg), quien alcanzó un meritorio quinto lugar con apenas 15 años de edad, demostrando el futuro que le espera por delante. Además saltaron al tatami de Heidelberg Omar Tohuami (J1 -70kg), Norberto Tuñón (J1 -81kg), y Álvaro Gavilán (J2 -81kg), quien regreso a la competición tras superar la última fase de su clasificación visual.

Este sábado, la segunda jornada del europeo, también tendrá representación española con Íñigo Gerbolés (J2 -95kg), María Campos (J2 +70kg) y Rodrigo Suárez (J1 +95kg).