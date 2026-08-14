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La aragonesa Irene Ciércoles no deja de crecer y disputará su primera final individual

La nadadora natural de Andorra se ha clasificado con el séptimo mejor tiempo

Irene Ciércoles, con su medalla de plata en el último Europeo júnior.

Irene Ciércoles, con su medalla de plata en el último Europeo júnior. / RFEN

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El Periódico de Aragón

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París

La joven nadadora aragonesa Irene Ciércoles, de tan sólo 16 años, peleará por las medallas en una prueba individual en su debut en una gran competición internacional absoluta, tras certificar este viernes su clasificación para la final de los 100 espalda de los Europeos de París.

Un billete para la final que Ciércoles, vigente campeona continental júnior, adornó con un sensacional marca de 59.77 segundos, que convirtió a la aragonesa en la segunda nadadora español en bajar de la barrera del minuto.

Requisito que se antojaba casi indispensable para poder acceder a una final en la que la francesa Mary-Ambre Moluh se perfila como la máxima candidata al oro tras firmar el mejor registro de las semifinales con un tiempo de 58.21 segundos.

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Una lucha por las medallas a la que no pudo acceder la otra representante española, la balear Estella Tonrath, quinta en estos Europeos en los 200 espalda, tras cerrar las semifinales en decimocuarta posición con un crono de 1:01.31 minutos.

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