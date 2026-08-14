La carambola del 'caso Malacitano' rescata al Calamocha y lo reubica en el grupo aragonés

Final feliz por el camino más insospechado. El CF Calamocha competirá de manera definitiva en el Grupo 2 de la Segunda Federación junto al resto de representantes de la comunidad (Utebo CF, CD Ebro y UD Barbastro), después de haber quedado fuera en la distribución inicial. Sin embargo, la resolución de este rompecabezas no ha sido fruto de un cambio de criterio directo de la RFEF sobre el recurso del club turolense, cuya petición formal había sido denegada semanas atrás por el Juez Único de Competiciones al considerar este en su resolución del 23 de julio que la inclusión de los de Jiloca en el grupo de aragoneses, catalanes, navarros y riojanos no suponía una reducción del kilometraje global de la competición.

Si el Calamocha ha esquivado largos desplazamientos a tierras manchegas, madrileñas y castellanoleonesas ha sido por un efecto dominó de cuatro piezas provocado por el enredo administrativo del CD Unión Malacitano. La no inscripción de este club (el antiguo FC La Unión Atlético murciano), al que la RFEF bloqueó la plaza tras denegarle el traslado de su sede a Málaga provocó un giro de los acontecimientos. Esa vacante libre en la categoría recayó en el Salerm Puente Genil, el descendido mejor clasificado en el Grupo en el que jugó La Unión Atlético (ahora Unión Malacitano) la pasada campaña. Al asumir la ficha del club murciano, el estamento federativo asignó inicialmente a los cordobeses al Grupo 3 (el bloque de murcianos, valencianos y baleares). Este hecho sí que incrementaba el kilometraje global de la competición por lo que ante la reclamación de la entidad pontanesa de su paso inmediato al Grupo 4 con el resto de andaluces, el Juez Único sí que estimó dicha petición.

La resolución del puzle

El lío no acaba ahí. La mudanza del Puente Genil al Grupo 4 dejó libre una casilla en el Grupo 3, lo que desencadenó la reacción en cadena que acabó salvando al Calamocha. Primero, el CD Castellón B, que tras adquirir la vacante por el descenso administrativo de la SD Tarazona, había quedado encuadrado de forma antinatural en el Grupo 2, aprovechó ese hueco en el Grupo 3 para mudarse a su entorno mediterráneo natural. A su vez, el salto del filial orellut liberó la plaza del Grupo 2 que pertenecía originalmente a la nómina del equipo turiasonense. Finalmente, para rebalancear el número de participantes en la competición, la RFEF reubicó al CF Calamocha en esa plaza vacante del Grupo 2, trasladando paralelamente al Atlético El Paso canario, hasta entonces en el Grupo 4 que ocupa ahora el Puente Genil, a la plaza que deja el conjunto del Jiloca en el Grupo 5. Así, se cierra el círculo de permutas que deja una distribución más lógica en el nuevo escenario.

Aunque el camino administrativo ha sido un laberinto, el resultado final representa una victoria indirecta para las arcas de la entidad del Jiloca. El club turolense reduce drásticamente su presupuesto en partidas de transporte y pernoctaciones. Con la anterior distribución, los turolenses tenían que desplazarse hasta Castilla y León, siendo el viaje más largo a Salamanca (a más de 450 kilómetros). Además, este nuevo grupo garantiza a su afición una temporada histórica plagada de duelos de cercanía e interés regional en su debut en la cuarta categoría del fútbol español.