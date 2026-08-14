"Que GRAVITEO elija A Coruña significa reconocer su potencial"

Del 18 al 20 de septiembre, el Puerto de A Coruña acogerá Graviteo A Coruña Xacobeo, una cita que reunirá competiciones internacionales de psicobloc, escalada de velocidad y parkour. La alcaldesa, Inés Rey, analiza el impacto que tendrá el evento para la ciudad y el papel que pueden desempeñar los deportes urbanos en su futuro.

A Coruña es el nuevo escenario de GRAVITEO. ¿Qué impacto cree que puede tener este evento a nivel social, deportivo y económico para la ciudad?

A Coruña reúne todas las condiciones para convertirse en una referencia de los deportes urbanos. Tenemos un entorno único, un puerto abierto a la ciudadanía y una ciudad que vive el deporte de una forma muy intensa. Que Graviteo elija A Coruña significa reconocer ese potencial y situarnos en el mapa de un circuito internacional en pleno crecimiento.

El impacto será muy positivo desde todos los puntos de vista. En lo deportivo, porque acercará a la ciudadanía competiciones del máximo nivel y permitirá que muchos jóvenes descubran nuevas disciplinas. En lo social, porque convertirá el espacio público en un punto de encuentro para familias y aficionados. Y en lo económico, porque atraerá visitantes, generará actividad para la hostelería, el comercio y el sector turístico.

Paseo Marina Parrote (A Coruña) GRAVITEO llega al Paseo de la Marina y la Explanada del Parrote de A Coruña. El festival de deportes urbanos, organizado por Prensa Ibérica con el impulso de la Xunta de Galicia, la Diputación de A Coruña, el Concello da Coruña y Tranvías de A Coruña, la colaboración de La Real Federación Española de Gimnasia y La Federación Galega de Montañismo y el patrocinio de Estrella Galicia y Bico de Xeado, reunirá competiciones nacionales e internacionales de psicobloc, escalada y parkour.

La ciudad ha demostrado tener pasión por múltiples deportes individuales y colectivos. ¿Son los deportes urbanos una insignia de la que presumir en A Coruña?

Sin ninguna duda. A Coruña siempre ha sido una ciudad muy vinculada al deporte y hoy podemos decir que estamos viviendo uno de los mejores momentos. El Dépor vuelve a ilusionar a toda una ciudad, el Liceo continúa siendo un referente internacional, el Básquet vuelve a ACB… nuestros clubes compiten al máximo nivel en numerosas disciplinas y cada vez surgen más deportistas coruñeses. A eso se suma una ciudadanía muy participativa, que llena las calles en citas como el Día del Deporte en la Calle o en verano el Coruña En Forma y demuestra que aquí el deporte forma parte de nuestra identidad.

En cuanto a los deportes urbanos, contamos con espacios donde estas disciplinas pueden practicarse durante todo el año, como las zonas de skate, rocódromos para escalada o los espacios habilitados para parkour. Todos ellos a cubierto en equipamientos como las Naves del Metrosidero, el Palacio de los Deportes de Riazor o la plaza José Toubes. Nuestro objetivo es que cualquier persona, especialmente los más jóvenes, pueda iniciarse, entrenar y crecer en estas modalidades sin salir de su ciudad.

¿Qué motiva a la ciudad para mantener su compromiso con Graviteo y los deportes urbanos?

Creemos en un modelo de ciudad donde el deporte no se limita a su práctica en instalaciones deportivas. Al igual que hacemos con la ciencia promoviendo su divulgación, en A Coruña apostamos por llevar el deporte a la calle y que la gente lo pueda ver y conocer. Graviteo A Coruña Xacobeo comparte esa filosofía.

Es un evento abierto, participativo y pensado para que cualquiera pueda acercarse a conocer estas disciplinas. Además, conecta muy bien con la juventud y con valores como la inclusión, el esfuerzo, la igualdad de oportunidades y la convivencia.

Graviteo A Coruña Xacobeo es una celebración multidisciplinar. ¿Cómo puede A Coruña aprovechar esta cita para descubrir y promocionar estos deportes entre los aficionados?

La mejor forma de crear afición es acercar el deporte a la gente. Cuando una niña o un niño puede ver competir a deportistas de élite a pocos metros de casa, entiende que ese deporte también está a su alcance.

Nuestro objetivo es que quienes descubran estas disciplinas durante el evento encuentren después clubes, escuelas y espacios donde seguir practicándolas. Ahí es donde el trabajo conjunto entre el Ayuntamiento, las federaciones y los clubes resulta fundamental.

Ines Rey / Carlos Pardellas

¿Cuenta la ciudad con instalaciones para desarrollar estas disciplinas o prevé ampliarlas?

A Coruña lleva años realizando una apuesta decidida por mejorar sus instalaciones deportivas y seguir ampliando la oferta para responder a nuevas modalidades. Como decía antes, contamos con instalaciones para parkour, escalada, skate…

Y seguimos invirtiendo en equipamientos modernos, accesibles y distribuidos por toda la ciudad como las pistas multideportivas en los barrios. A Coruña cuenta con una gran infraestructura deportiva y hemos puesto en marcha un plan de mejora de las instalaciones con el objetivo de actualizarlas por fases al tiempo que desarrollamos otras nuevas.

Varias figuras de referencia en estas disciplinas son coruñesas. ¿Es vital para que en la ciudad se enganchen más practicantes a estas modalidades?

Es fundamental. Los referentes cercanos tienen una capacidad de inspiración enorme porque demuestran que desde A Coruña también se puede llegar a la élite. Cuando los jóvenes ven que quienes hoy compiten al máximo nivel empezaron entrenando en su misma ciudad, sienten que ese camino también puede ser el suyo.

Por eso es tan importante seguir apoyando el talento local, visibilizar a nuestros deportistas y generar oportunidades para que las nuevas generaciones puedan desarrollarse aquí. Ese círculo virtuoso explica, en buena medida, el gran momento que vive el deporte coruñés: cada vez contamos con más referentes, más clubes fuertes, más eventos internacionales y una ciudadanía que responde llenando las calles y las gradas. Esa es la mejor base para seguir creciendo.

Fuente: La Opinión A Coruña