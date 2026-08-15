España, con Nerea Hermosa titular, vence con apuros a Alemania en su primer amistoso camino al Mundial (60-65)

La selección española se impuso a Alemania por un ajustado 60-65 en el primer amistoso de preparación con miras al Mundial de Berlín de septiembre, comandada por Iyana Martín, en una tarde en la que debutó la pívot sevillana Marta García con ‘La Familia’ en Luisburgo. La jugadora del Casademont Zaragoza Nerea Hermosa fue titular y aportó 4 puntos, mientras que Mariona Ortiz fue uno de los descartes de Miguel Méndez.

La incisiva base ovetense, con 19 puntos y 4 asistencias, lideró a España en un encuentro en el que ambas selecciones se mostraron imprecisas y les costó encontrar ventajas en ataque. España y Alemania, que se volverán a enfrentar en el debut mundialista el próximo 4 de septiembre, no pudieron contar con la presencia de sus principales figuras, que están disputando la liga estadounidense WNBA.

El partido comenzó con poca claridad en ataque (6-1 en casi siete minutos de juego) y con ambas selecciones sin querer desvelar demasiado sus cartas. Al conjunto de Miguel Méndez, pese a que salió de inicio con dos directoras de juego como Maite Cazorla y Aina Ayuso, le costó encontrar el juego vistoso que le llevó a ser subcampeonas de Europa el pasado Europeo, con velocidad y puntos en transición.

Por ello, el seleccionador intentó agitar a las suyas con la entrada de Iyana, Torrens y Pendande, que fueron más agresivas al aro. Precisamente, el primer punto en juego no llegó hasta el minuto 4:13, con una canasta a tablero de Lola Pendande, tras una asistencia de la nueva base de SPAR Girona, Iyana Martín.

Mientras, Alemania explotaba su principal virtud, el juego interior, encontrando a Gülich, Bessoir y Geiselsöder, tanto en carrera como en estático, y se reflejaba en el marcador (19-11).

‘La Familia’ no se puso por delante en el marcador hasta el último minuto del segundo cuarto, con 5 puntos consecutivos de una destacada Iyana Martín, que se hizo con los mandos del encuentro (27-29). Unos minutos antes, Méndez dio entrada a la pívot Marta García, que debutaba así con el combinado nacional.

Tras la reanudación, la conexión entre Iyana y Etxarri dio las primeras ventajas a España. Sin embargo, Alemania supo ralentizar el ritmo de juego a base de faltas y, aprovechando las pérdidas de la selección española en ataque y su dominio del juego interior, volvió a imponerse en el tercer cuarto.

Ya en el cuarto período, Iyana Martín rompió la igualdad en los últimos minutos con un gran acierto desde la línea de tiros libres y un espectacular 2+1, que daba una ventaja de cinco puntos en el luminoso. Alemania trató de acercarse, pero un acertado bloqueo directo entre Iyana y Ginzo, que anotaba a placer y dos tiros libres anotados por la mencionada Iyana certificaron la victoria de la selección 60 a 65.

Ninguno de los dos conjuntos mostró un gran acierto desde la línea exterior, con un 3/12 para España y apenas 2/18 para las locales, con un total de 37% (22/58) y 45% (22/48) respectivamente en tiros de campo. Cabe destacar que ambas apenas llevan dos semanas de entrenamientos de preparación para la cita mundialista.

Por parte de España, se quedaron fuera del partido por molestias físicas Mariona Ortiz, Elena Buenavida, María Araújo y Carolina Guerrero; además de las jugadoras que están disputando la WNBA, Awa Fam, Raquel Carrera, Megan Gustafson, María Conde y Alicia Flórez, que se incorporarán progresivamente al equipo a finales de agosto.

Alemania tampoco contó con sus estrellas. Leonie Fiebich, las hermanas Satou y Nyara Sabally, Frida Bühner e incluido su seleccionador, Olaf Lange, que también se encuentran en Estados Unidos.

El partido, disputado en la ciudad de Luisburgo (Alemania), ha sido el primero de la preparación de ‘La Familia’, cuyos próximos compromisos serán ante Nigeria y Bélgica (21 y 23 de agosto respectivamente) en Tenerife.