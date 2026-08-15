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Dos penaltis le dan al Sevilla la primera victoria de la temporada
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EFE
Sevilla
Dos tantos de penalti, marcados en la segunda parte por Jon Guridi y Gerard Fernández 'Peque', dieron la vuelta al marcador para el Sevilla (2-1) después de que Álvaro García marcara para el Rayo en los inicios de la segunda parte, en un partido en el que los visitantes fueron mejores en el primer tiempo y los locales en el segundo.
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