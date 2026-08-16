Constanza Beamonte, campeona del Abierto de Hungría U18 de golf

La aragonesa Constanza Beamonte se alzó con el título del Campeonato Abierto Junior de Hungría. La competición se celebró entre el 11 y el 13 de agosto en el campo de Zala Springs Golf Resort (Kehidakustány, Hungría) y en ella tomaron parte más de 70 jugadores de hasta 10 nacionalidades.

En categoría U16-U18 femenina, el torneo estuvo marcado por el dominio de la jugadora de La Peñaza desde el primer día. Constanza entregó tarjetas de +2, -1 y +1, lo que le permitió mantenerse en cabeza de la clasificación, pese a los intentos de la jugadora local Laetitia Fideli (+5, -1, PAR) por revalidar el título con el que se alzó en 2025.

Además, la lesión del húngaro Bence Somogyi en la segunda jornada le obligó a abandonar con un resultado de -3, lo que permitió a Constanza conseguir el mejor resultado del Junior Open (218), a un golpe del austríaco Nico Mullner.