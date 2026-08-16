Un pueblo del Pirineo afronta el medio millón de euros que costará su nuevo campo de fútbol: “Competimos en inferioridad de condiciones con el resto de equipos de Aragón”
El club aspira a superar los 200 abonados con una campaña de captación de socios pueblo por pueblo para revitalizar la comarca
La nueva temporada del Deportivo Sobrarbe arranca con un ambiente ilusionante que no se veía desde hace años. El club ha decidido dar un paso adelante y convertir el inicio de la campaña 2026/2027 en algo más que una simple pretemporada: una declaración de intenciones. La directiva quiere que el fútbol vuelva a ser un punto de encuentro para toda la comarca y que los días de partido se conviertan en una cita social y deportiva.
Para ello, han lanzado una ambiciosa campaña de captación de socios que aspira a superar los 200 abonados, una cifra poco habitual en entidades deportivas de esta categoría. El presidente, Rubén Arcas, lo explicó con claridad en la última reunión celebrada en el centro cultural de Aínsa. El objetivo principal del club es el crecimiento progresivo del mismo como motor deportivo y social, sumado a una implicación de las empresas de la zona.
Una obra de medio millón de euros
El presupuesto del club para la temporada venidera, que compite en Primera Regional Aragonesa, asciende a 37.500 euros, con aportaciones del Ayuntamiento de Aínsa y de la Federación Aragonesa. La cuota de socio será de 50 euros e incluirá los 17 partidos de la temporada y actividades paralelas. La campaña, realizada pueblo por pueblo, ya se puede formalizar el alta en la web del club, en la biblioteca de Aínsa, en el pabellón municipal o en el bar del pádel.
Este año, además, el Deportivo Sobrarbe estrenará el único campo de césped artificial de toda la comarca, una instalación que cambiará por completo la dinámica del club. La obra, financiada íntegramente por el Ayuntamiento de Aínsa, está valorada en 531.735 euros y permitirá entrenar durante todo el invierno, algo que, hasta el momento, era impensable. La temporada pasada, los equipos estuvieron dos meses sin realizar sus habituales entrenamiento a causa de las lluvias persistentes en el municipio.
Competimos en inferioridad con el resto de Aragón porque no podemos entrenar cuando llueve. Esto va a cambiar la historia del fútbol en la comarca”
La concejala de Deportes, Carlota Dorado, lo resume así: “Competimos en inferioridad con el resto de Aragón porque no podemos entrenar cuando llueve. Esto va a cambiar la historia del fútbol en la comarca”.
El nuevo campo será utilizado por más de diez equipos pertenecientes a la Escuela Deportiva Sobrarbe, cuya academia cuenta con más de 300 jóevenes futbolistas y también por los conjuntos de Boltaña, La Fueva, Alto Cinca y Alto Ara. En total, cinco equipos que por fin podrán entrenar en invierno sin depender del clima.
Ayuda económica del Gobierno de Aragón
El alcalde, Enrique Pueyo, ha confirmado que el Ayuntamiento ha solicitado ayuda económica al Gobierno de Aragón y mantiene conversaciones con la vicepresidencia y la Diputación Provincial de Huesca. “Es la única instalación que permitirá jugar cuando llueve. Necesitamos competir en igualdad de condiciones”, ha señalado.
Mientras las obras avanzan y siguen su curso, el Deportivo Sobrarbe ha iniciado la pretemporada utilizando las instalaciones cedidas por los clubes vecinos de Alto Cinca, Boltaña y La Fueva. La buena sintonía entre los equipos de la comarca es una de las claves de un proyecto beneficioso para todos. El campo de césped artificial, el único en toda la comarca, deberá estar completado para el primer partido en casa el 13 de septiembre contra el Valfonda.
Por otro lado, la Federación Aragonesa deberá pronunciarse sobre la coincidicencia de nombres con la recién creada Unión Deportiva Sobrarbe. La comarca tendrá, por fin, un campo moderno, a la altura de una entidad con tal masa social y de la máxima categoría de la comunidad. De este modo, el Deportivo Sobrarbe busca consolidarse como referencia deportiva en la provincia de Huesca.
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