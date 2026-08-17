Inés Bergua, campeona del mundo de gimnasia rítmica: "Somos como el Ave Fénix"

La gimnasta española Inés Bergua, capitana del conjunto sénior, aseguró que con la medalla de oro lograda en el All-Around del Campeonato del Mundo de Gimnasia Rítmica de Fráncfort (Alemania) han hecho "historia en la gimnasia rítmica y en el deporte español", además dejó claro que el equipo es un "Ave Fénix" que ha resurgido desde los Juegos Olímpicos de París.

"Ha quedado claro que el Ave Fénix que somos ha resurgido desde Paris 2024, y desde ese momento hemos mirado hacia adelante. El año pasado también fue superbonito, pero lo de este año ha sido increíble. Esto es un hito histórico, estamos haciendo historia en la rítmica y el deporte español. Este oro y los del Europeo están haciendo que este equipo sea enorme", aseguró a los medios de comunicación en la llegada del equipo al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Bergua reconoció que "el equipo siempre tuvo confianza" en romper la racha de 35 años sin la medalla de oro. "Es evidente que en algunos momentos hay ciertas incertidumbres o inseguridades como todo deportista o persona, pero la confianza era plena, tanto del equipo técnico, que en todo momento nos ha transmitido que estaba seguro de que lo podíamos hacer, como entre nosotras. Sabíamos que éramos capaces de ser campeonas del mundo, pero luego ir y serlo ya es otra cosa", afirmó.

"Vamos a los Juegos con cierta seguridad y calma para afrontar el año que viene con un poco más de tranquilidad de cara a los nuevos ejercicios, ya que no te lo juegas todo en ese Preolímpico. Aunque no tengamos que jugarnos una plaza el año que viene, vamos a seguir luchando por estar en lo más alto, porque somos un equipo compuesto por las seis mejores del mundo", admitió la oscense sobre la participación asegurada en Los Angeles 2028.

Asimismo, para preparar los próximos Juegos, Bergua aseguró que todavía hay "mucho margen de mejora". "Lo bueno de este equipo y lo que nos caracteriza es que somos un equipo muy ambicioso, y esto lo hace especial y nos hace buenas deportistas. Así que buscaremos esas cosas que podemos mejorar, esa evolución que podemos tener, nos reinventaremos, seguiremos marcando tendencia para que otros equipos se inspiren en nosotras", añadió.

"Estamos muy felices y nos sentimos superarropadas porque esta llegada al aeropuerto ha sido muy bonita después de todo lo que hemos vivido estos días. Perdón por mi voz, pero es que había mucho que celebrar porque ser campeonas del mundo es algo inédito. Estoy superorgullosa de todo este equipazo que somos", concluyó.