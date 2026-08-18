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Tres aragoneses participarán en la Vuelta Cilcista a España

Pablo Castrillo, Jorge Arcas y Sergio Samitier tomarán la salida en una ronda española que comenzará este sábado 22 de agosto en Mónaco

Castrillo, durante una carrera con el Movistar

Castrillo, durante una carrera con el Movistar / Movistar Team

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

El ciclismo aragonés volverá a estar bien representado en una de las grandes citas de la temporada. Pablo Castrillo, Jorge Arcas y Sergio Samitier formarán parte del pelotón de la Vuelta a España 2026, que arrancará el próximo sábado 22 de agosto en Mónaco y finalizará el 13 de septiembre en Granada.

Los tres corredores proceden de la provincia de Huesca. Pablo Castrillo, natural de Jaca, y Jorge Arcas, de Sabiñánigo, competirán con Movistar Team, mientras que Sergio Samitier, de Barbastro, defenderá los colores del Cofidis. La presencia de Castrillo y Arcas quedó confirmada este martes con el anuncio de la alineación de Movistar para la ronda española, en la que también estarán Enric Mas, Cian Uijtdebroeks, Iván Romeo, Raúl García Pierna, Carlos Canal y Orluis Aular.

Castrillo llegará a La Vuelta después de disputar su segundo Tour de Francia. El ciclista jacetano afrontará una carrera especialmente significativa después de haberse convertido en uno de los grandes protagonistas de la edición de 2024, en la que consiguió dos victorias de etapa.

A su lado estará Jorge Arcas, uno de los corredores con más experiencia del conjunto telefónico. El ciclista de Sabiñánigo se ha consolidado durante los últimos años como un importante hombre de equipo y afrontará una nueva participación en la ronda española después de haber centrado parte de su preparación de la temporada en llegar en buenas condiciones a esta cita.

La representación altoaragonesa la completará Sergio Samitier. El barbastrense estará en las filas del Cofidis junto a corredores como Emanuel Buchmann y Bryan Coquard. Samitier ya fue uno de los nombres propios de la pasada Vuelta, especialmente durante la etapa que pasó por Barbastro, donde entró en una escapada y recibió el apoyo de sus vecinos.

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La presencia de los tres ciclistas supone una importante representación para Aragón en una carrera que volverá a reunir a algunas de las grandes figuras del pelotón internacional. La 81ª edición de la Vuelta a España contará con 21 etapas y comenzará con una contrarreloj individual de 9,4 kilómetros por las calles de Mónaco antes de adentrarse posteriormente en territorio español.

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