Un campeón del mundo con España se estrena en los banquillos y visitará los campos más humildes del fútbol aragonés

Dar el salto de exjugador a entrenador es, en muchos de los casos de los últimos años, una cuestión de tiempo. Xavi Hernández, Xabi Alonso, incluso en propio Gabi Fernández, exentrenador del Real Zaragoza la temporada pasada, son nombres propios de la actualidad que ya están en equipos del primer nivel, incluso en selecciones nacionales, caso del de Terrassa. Un antiguo compañero del centrocampista, pieza clave en la primera Copa del Mundo conquistada por España en 2010, ha dado su primer paso a los banquillos y va a tener que ir a jugar a varios de los campos más humildes de Aragón en el fútbol semiprofesional.

No es otro que Sergio Busquets, considerado uno de los mejores 'cincos' de la historia de este deporte, del que ayer se conoció que va a ser el segundo entrenador del filial del FC Barcelona. De la mano de Juliano Beletti, héroe de la segunda Champions del conjunto blaugrana, jugarán en los estadios más rudos de la Segunda Federación. Es decir, que se verán las caras con los siguientes equipos de la comunidad: CD Ebro, Utebo, Calamocha y Barbastro.

"La vuelta de una leyenda"

El club hizo ayer oficial su vuelta a la ciudad condal después de que este se retirara en septiembre del año pasado en el Inter de Miami, tras una última etapa en la MLS junto a excompañeros como Jordi Alba, Luis Suárez y Lionel Messi. Lo hace mientras todavía realiza el curso de entrenador y cuatro años después de que dejara de vestir la camiseta culé.

Es el regreso de una leyenda viva del Barcelona: más de 15 años defendiendo estos colores, tres Copa de Europa, nueve títulos de Liga y un histórico sextete en la temporada 08/09 bajo el brazo, entre otros logros. A esto se le suma el éxito de España en el Mundial de Sudáfrica y la consecución de otra Eurocopa en el año 2012 en la hegemonía de la selección durante esos seis años.

Amistoso entre el Real Zaragoza y el Barbastro en la Ciudad Deportiva / RUBEN RUIZ

Con el calendario ya definido, ya se sabe cuando Busquets pisará tierras aragonesas para disputar estos partidos de liga. El primero que tendrá esa "suerte" será el Barbastro el próximo 20 de septiembre, por la tercera jornada celebrada en el Campo Municipal de Deportes de la localidad oscense.

Marc Prat celebra el primer tanto del CD Ebro / B. PALACIO

Meses después y en pleno Puente de la Constitución (6 de diciembre, jornada 14), el Barça Atlètic acudirá al barrio de La Almozara para medirse al Ebro, que afronta un nuevo año en la categoría bajo los mandos de Javier Genovés en su tercer año en el cargo. Dos semanas después le tocará viajar a Teruel, esta vez para medirse al Calamocha (jornada 16).

Partido de pretemporada entre el Real Zaragoza y el Utebo en Boltaña / Jaime Galindo

Por último y casi medio año después de visitar Zaragoza, los de Belletti pondrán fin a la temporada en el campo del Utebo el 9 de mayo de 2027, unas instancias en las que puede estar todo el pescado vendido, o cualquiera de los dos se puede estar jugando la vida, ya sea en forma de ascenso o luchando por una hipotética salvación.

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Busquets acudirá a Aragón, previsiblemente, como segundo entrenador del Barça Atlètic contra el Barbastro en septiembre, contra Ebro y Calamocha en diciembre y contra el Utebo en mayo para cerrar la liga

Con este fichaje 'Busi' comienza a forjar su camino siguiendo la estela del que fue su maestro en el pasado, Pep Guardiola, y con un listón puesto por parte de la afición viendo la soltura y los resultados recientes que están dando otros entrenadores 'made in Barcelona': Mikel Arteta en el Arsenal o Cesc Fábregas en el Como. Le faltará madurar y coger rodaje en los banquillos, pero lo que si es seguro, es que esta nueva aventura de toda una leyenda del fútbol tendrá sus primeras escenas en territorio aragonés.