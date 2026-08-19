Derbi aragonés en la Copa de la Reina: la SD Huesca y el Zaragoza CFF se verán las caras
El duelo se disputará a partido único en la Base Aragonesa de Fútbol en una fecha a definir todavía entre el 8 y el 10 de septiembre
El sorteo de la primera eliminatoria de la Copa de SM la Reina Iberdrola para la temporada 2026/27, celebrado este miércoles en la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en Las Rozas, ha deparado un enfrentamiento que, si bien era esperado, siempre es especial para el fútbol femenino de la comunidad: un derbi aragonés entre la SD Huesca Femenino y el Zaragoza CFF.
El emparejamiento entre ambas escuadras estaba predestinado por los criterios de la RFEF, que dividió a los 32 clubes participantes en esta ronda inicial mediante agrupaciones por proximidad geográfica. Al quedar encuadradas en el mismo subgrupo las dos únicas entidades aragonesas de la categoría, el duelo directo era seguro, por lo que la principal incógnita del sorteo residía en determinar qué equipo actuaría como local.
Finalmente, las bolas determinaron que la eliminatoria, estructurada a partido único, se dispute en territorio altoaragonés. El escenario del derbi será el complejo de la Base Aragonesa de Fútbol en Huesca, y la fecha del enfrentamiento quedará fijada entre los días 8, 9 y 10 de septiembre.
No será la primera ocasión en la que zaragozanas y oscenses se crucen en el torneo nacional. Ambos conjuntos ya midieron sus fuerzas en la edición de hace dos años en un ajustado duelo que se decantó del lado del Zaragoza CFF por 1-0 gracias a un tanto de Lana Spitler en el minuto 87. Dos años después, las azulgranas buscarán la revancha en su feudo para sellar el billete a la segunda ronda.
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