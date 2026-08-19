Irene Ciércoles, la andorrana de 16 años que deslumbra a Europa: "La natación es importante, pero más los estudios"

Se muestra alegre al otro lado de la línea. Aún en París con su familia después de sorprender a todo el mundo con un quinto puesto en los 100 espalda en el Campeonato Europeo de natación con tan solo 16 años, Irene Ciércoles (Andorra, Teruel, 2010) descuelga el teléfono. Es la chica del momento. Nadó cinco finales de relevos y asombró al continente con su determinación. Pero se lo toma con calma, pese a las gestas logradas y las que están aún por venir.

¿Cómo están siendo estos días? Entiendo que un poco movidos, ¿no?

La verdad que están siendo muy guais porque nos hemos quedado de vacaciones en París. Estamos viendo la ciudad. Como nadaba casi todos los días, pues no pudimos hacer turismo.

¿Cómo fue la competición? ¿Cómo la has vivido tú desde dentro?

La he vivido con mucha ilusión y aprendiendo un montón de los mejores. Yo venía aquí para aprender y me llevo bastantes cosas apuntadas y dentro de la mochila para ponerlas en práctica cuando empiece la temporada que viene. Siempre competía con mucha ilusión y cuando iba a nadar simplemente pensaba en cómo nadar y en disfrutar. No en ninguna marca.

¿Te esperabas estos resultados?

No me esperaba ni de broma entrar a una final, ya que era bastante difícil. Ver que pude conseguir un quinto puesto fue increíble. Además, en los relevos también conseguimos grandes cosas. No nos esperábamos estos resultados.

Irene Ciércoles, durante el último Europeo en París. / JULIEN DE ROSA / AFP

¿Cómo es estar en la piscina de un campeonato de Europa?

Me he motivado un montón ya que el público animaba muchísimo, sobre todo cuando nadaba alguien francés. Al menos a mí eso me daba más motivación. Sentía que me animaban a mí, aunque en verdad animaban a los franceses [ríe]. Pero yo lo hacía mío y me ayudaba más. Me motivaba muchísimo para poder darle un poquito más al final de la prueba.

¿Y cómo es cuando sacas la cabeza del agua y ves ese quinto puesto?

¡Pues me quedé flipando! O sea, yo miré varias veces para ver si estaba allí a mi nombre o el de otra persona [ríe]. Estoy tan contenta...

¿Te dio tiempo a ser consciente de lo logrado? Tenías competición al día siguiente...

Me centré en seguir con el campeonato. Sí que hay bastante gente que te escribe por Instagram para felicitarte y tal, pero eso lo dejé aparte porque aún quedaba más campeonato. He dado las gracias y respondido a todos los mensajes una vez ha terminado todo. Mi familia me ha enviado algunos periódicos y noticias que salían, pero no sé yo... Como que me lo tomo con mucha normalidad. Es un premio, ya que todo lo que he conseguido es gracias a los esfuerzos de cada entrenamiento. Es mucho el orgullo ver que todo el trabajo funciona.

Imagen de archivo de Irene Ciércoles. / Cedida

Cuéntame un poquito de dónde te viene la natación.

Mi tío era mi entrenador y me empezó a enseñar a nadar. Luego fuimos a hacer salvamento, porque en mi pueblo se hacía más socorrismo que natación. Y ahí ya vimos que se me daba bastante bien. En Campeonatos de España de salvamento de pequeña ya empezaba a ganar 'medallicas' y luego fuimos a Barcelona e hice waterpolo y natación a la vez. Ahí fue cuando realmente me di cuenta de que me gustaba mucho la natación y quería seguir haciendo eso.

La natación demanda una dedicación y unos hábitos muy exigentes.

Dos días a la semana me levanto a las 5 de la mañana para tirarme al agua a las 6. Salgo a las 7.20 h. del agua para irme a la escuela, a veces en metro, a veces en coche. Luego, clase de 8 a 13.30 y después, a comer y al entrenamiento físico de 4 a 5 físico, donde hago pesas. Y de 5 a 7, otra vez al agua, que depende del día, hacemos una u otra especialidad. Luego, si tengo exámenes, me pongo a estudiar o a hacer los deberes. Una vez acabado todo, a cenar y a dormir.

Si no tuviera el equipo que tengo no podría hacer tanto esfuerzo

Son muchas cosas, con unos horarios muy estrictos.

Sí, es exigente, pero al fin y al cabo todo mi equipo me ayuda, nos ayudamos entre todos. Mi club [el Sant Andreu] es como mi gasolina. Cuando estoy con el equipo y mis amigas es motivación. Yo creo que si no tuviera el equipo que tengo no podría hacer tanto esfuerzo.

¿Cómo te acompañan?

Mi entrenador, Carlos Peña, es como si fuera también el psicólogo. Si tenemos algún problema, lo solucionamos con él. Mis padres me ayudan a llevarme a los sitios y me motivan siempre, especialmente cuando hay algún día que esté más de bajón o porque el entrenamiento no ha salido como queríamos. Ellos me ayudan.

Al final eres una chica de 16 años. No sé si tienes mucha vida de acorde a tu edad. Con tus amigas, ¿cómo llevas eso de no poder estar a veces cuando las demás hacen planes?

Sí que es verdad que fastidia un poquillo, no puedo quedar siempre. Pero luego ves que eso ya lo puedo hacer más de mayor, cuando deje la natación. Las cosas que hago ahora no las podré hacer en un futuro.

Lo estudios son importantes, hasta están por delante de la natación. Tu padre te dice: "Sin notas, no hay natación".

Al fin y al cabo, la natación también es importante, pero los estudios más porque puede pasar cualquier cosa. Si las notas no salen las que tocan, pues habrá un punto que tendría que dejar de la natación, pero nunca hemos llegado a ese punto [comenzará Primero de Bachillerato Social y espera cursar en un futuro la carrera de Derecho].

¿Cuáles han sido tus referentes en el mundo de la natación? No sé si has podido hablar con alguna de ellas.

Para mí una referente siempre ha sido Jessica Vall, desde bien pequeñita. Además de por buena persona, por todo lo que ha conseguido dentro y fuera de la natación.

Empiezas ahora las vacaciones, pero... ¿Has pensado en lo que viene una vez vuelvas a la piscina?

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Aún no hemos pensado en la temporada que viene. Acabo de empezar las vacaciones. Pero bueno, el primer día nos sentaremos en la mesa con mi entrenador y ya veremos qué objetivos poner.