De salvar al Barbastro en el último minuto a debutar en Primera: así fue el debut de Umaru Konare con el Elche CF

LaLiga EA Sports vuelve a ponerse en marcha y las emociones vuelven a brotar a flor de piel. Más allá de los cuatro duelos que se vivieron este fin de semana, el lunes disputaron su primer partido de esta liga el Deportivo de La Coruña y el Elche CF (1-1) en lo que fue el regreso de los gallegos a la máxima categoría del fútbol español desde que se fueron en 2018. Un encuentro dominado en gran parte por el conjunto ilicitano, pero que tuvo varias pinceladas de futbolistas que algún día demostraron sus habilidades en tierras aragonesas.

Los casos más conocidos pueden ser los de los exzaragocistas Germán Valera, quien se hizo un hueco ya en la temporada pasada como carrilero del Elche, al igual que Marc Aguado, canterano blanquillo y autor del gol de la igualada en el partido de anoche. Quien pudiera pasar más desapercibido fue Umaru Konare, incorporación de los de Martín Anselmi en este mercado estival, cuyo nombre fue uno de los más gritados en la provincia de Huesca hace pocos años.

El delantero de 22 años, con nacionalidad española y de origen malí, disputó la segunda parte de la temporada 24/25 con el Barbastro en Segunda Federación. Una categoría que se le acabó atragantando a los oscenses tras quedar en decimotercera posición y tener que jugársela en los play-offs de permanencia contra el UM Escobedo. Instancia en la que quedaron tan solo un punto por encima del Calahorra, uno de los cuatro descendidos aquel año.

Umaru Konare celebrando la salvación con la afición del Barbastro en la 24/25 / @fotomaniafut

Konare apenas tuvo protagonismo en los cinco partidos de liga que jugó con el equipo barbastrense entre los meses de febrero y mayo, donde no acumuló ni 90 minutos en total, ya que venía arrastrando una lesión. Sin embargo, la cosa cambiaría para esta eliminatoria de vida o muerte frente al Escobedo. La ida quedó 0-2 a favor de los de Barbastro, pero ese marcador quedó igualado en el Municipal en los minutos finales. Umaru llevaba en el campo desde el 71 y esperaba un momento de gloria que finalmente llegó: gol en el 93, locura en la grada y salvados de caer a Tercera Federación.

Debut trabado, pero ilusionante

Desde la propia U.D. Barbastro no pudieron evitar felicitarle por su debut en Primera en la noche del lunes, una aparición algo revolucionada tras sustituir a Fer Niño, pero que ayudó a los suyos a amarrar un buen punto en ABANCA-RIAZOR. El joven no estuvo preciso del todo, vio la tarjeta amarilla por una falta en el 87, pero explotó de felicidad tras el pitido final.

"¡Afición! Muy contento por nuestro debut en Primera División, un buen punto hemos sacado aquí. Nos vemos el domingo en el Martínez Valero. ¡Que hemos debutado, la p*** madre!", celebraba junto a su compañero Álvaro Padilla, otro jugador del filial ilicitano que tuvo minutos contra el Dépor.

Noticias relacionadas

Con el paso de las jornadas y tras esta primera aparición en Liga, se espera ver más a Umaru sobre los verdes de la categoría. Un atacante con potencia y poderío en tres cuartos de campo, algo que ya demostró en su momento en las inferiores del Intercity y esta pretemporada con el primer equipo del Elche, anotando cuatro goles en cinco partidos de pretemporada. Una cultura del esfuerzo que ha culminado con un debut ilusionante en apenas la jornada inaugural de su nuevo equipo en Primera.