Tenis
El tenista Nick Kyrgios, suspendido provisionalmente por dar positivo en cocaína
El australiano proporcionó una muestra durante un evento en Mallorca el 22 de junio de 2026 y, unos días después, un laboratorio acreditado confirmó la presencia de benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína
EFE
El tenista australiano Nick Kyrgios ha sido suspendido este miércoles por la Agencia Internacional de Integridad (ITIA), en el marco del Programa Antidopaje del Tenis, por la presencia de benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína, en una muestra realizada hace un mes y por la que está sancionado desde el 4 de agosto.
Kyrgios, de 31 años, proporcionó una muestra durante un evento ATP 250 en Mallorca el 22 de junio de este 2026 y unos días después, el 17 de julio, un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) confirmó la presencia de benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína.
La cocaína es un estimulante y una sustancia de abuso incluida en la Lista de Sustancias Prohibidas de la AMA y está vetada en competición según el Programa Antidopaje de Tenis. De esta forma, si se consume fuera de competición, se aplican sanciones reducidas para sustancias de abuso.
Debido a la naturaleza de la sustancia, la suspensión provisional es obligatoria y está vigente desde el 4 de agosto de 2026.
Kyrgios, que alcanzó el puesto número 13 en el ranking mundial individual, el más alto de su carrera, en octubre de 2016, tiene derecho a apelar la suspensión provisional, pero hasta la fecha no lo ha hecho.
Mientras esté suspendido, Kyrgios no podrá jugar, entrenar ni asistir a ningún evento organizado o sancionado por World Tennis, la WTA, la ATP, los Grand Slams ni ninguna federación nacional.
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