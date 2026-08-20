Inés Bergua, medalla de oro en el Mundial de Gimnasia Rítmica: “Solo nos falta el oro olímpico y en Los Ángeles vamos a luchar por él”

A sus 22 años, la oscense Inés Bergua (Huesca, 2004) abandera la era más ambiciosa de la gimnasia rítmica española. Solo unos días después de colgarse la medalla de oro en la clasificación general (All-Around) del Campeonato del Mundo de Fráncfort 2026, un éxito histórico que rompe una sequía en la general que se remontaba a 1991, la capitana analiza este hito. Entre el recuerdo de la redacción escolar que escribió con apenas 10 años con su deseo de llegar a la élite y su mudanza al CAR de Madrid con 13 años, Bergua repasa las claves de un equipo diseñado para soñar sin límites.

Apenas han pasado unos días desde la victoria en Fráncfort. ¿Ha tenido tiempo de asimilar lo conseguido?

Todavía no del todo. Creo que tres días no son tiempo suficiente como para ser realmente consciente de lo que acabamos de lograr. Voy a necesitar un poco más de tiempo, pero poco a poco voy valorando la magnitud de este oro, el título de campeonas del mundo y la plaza olímpica... Han sido muchas cosas buenas concentradas en muy poco tiempo.

Al llegar al aeropuerto usted destacaba el valor histórico de esta medalla. España no lograba un oro mundial en la clasificación general desde hace 35 años.

Sí, desde 1991 España no conseguía este oro en el All-Around. Y lo más exigente era saber que, en ese mismo momento y en ese mismo tapiz, nos estábamos jugando la plaza directa para los Juegos Olímpicos. Salir a competir con esa presión añadida y ejecutar los ejercicios con esa solidez tiene, si cabe, muchísimo más valor.

El objetivo prioritario era asegurar el billete a Los Ángeles cuanto antes...

Exacto. Lo más importante era tener ese billete en el bolsillo para no jugárnoslo todo el año que viene en el Preolímpico. Somos las primeras deportistas españolas en lograr de nuevo esta clasificación para Los Ángeles, como ya hicimos en 2022 para París. Ahora, aunque queden dos años, toca seguir evolucionando para llegar en el mejor estado de forma posible.

¿Cómo plantearon la propuesta artística? Presentaron dos ejercicios muy contrapuestos.

Queríamos mostrar dos registros totalmente distintos. El ejercicio mixto, con música de la película Yucatán, es mucho más divertido y dinámico. En cambio, el de cinco pelotas lleva la música de la canción 313 de Residente. Era la forma perfecta de demostrar que poseemos capacidades de expresión completamente diferentes y que, dentro de un montaje profundamente artístico, somos capaces de introducir una nota de dificultad elevadísima.

Desde el ciclo que se abrió tras París, los resultados del grupo no han dejado de crecer. ¿Tiene techo este equipo?

No, claro que no. Tras los Juegos Olímpicos de París se formó un equipo renovado y estamos viviendo cosas increíbles. La temporada pasada logramos el triplete de oro europeo y bronces mundiales, pero este año nos hemos superado: oro en el Europeo, oro en el Mundial y plaza olímpica ¿Por qué nos vamos a conformar con soñar en pequeñito pudiendo apuntar tan alto? Tenemos el oro europeo y el mundial; ahora solo nos falta el oro olímpico en Los Ángeles y vamos a luchar por él.

"Quedarte fuera de la final olímpica y, meses más tarde, arrancar con un equipo nuevo, volver a ser campeonas de Europa y después del Mundo demuestra quiénes somos. Somos el Ave Fénix" Inés Bergua — Oro en el Mundial de Gimnasia Rítmica de Fráncfort 2026

También para usted los Juegos de Los Ángeles pueden ser una redención tras la espinita de París 2024, ¿lo siente así?

Por supuesto que se puede decir así. Pasar de ser campeonas de Europa y medallistas mundiales a quedarnos fuera de la final olímpica fue un batacazo muy duro, pero precisamente por eso tiene tanto valor lo que hemos conseguido después. Quedarte fuera de la final olímpica y, meses más tarde, arrancar con un equipo nuevo, volver a ser campeonas de Europa y después del Mundo demuestra quiénes somos. Somos el Ave Fénix. Una caída no nos define; siempre volvemos más fuertes.

Ejerce como capitana dentro y fuera del tapiz. ¿Cómo se traduce ese rol?

Se traduce en mantener la motivación porque en competición esta sale sola, pero lo verdaderamente duro es el día a día. Mi papel es tirar del carro, contagiar a mis compañeras de mi espíritu de lucha y perseverancia, y al mismo tiempo dejarme empapar por todas sus virtudes. Cada una de las integrantes tiene un rol imprescindible para que este equipo funcione.

"Sigo manteniendo un vínculo muy especial con Huesca y me llena de orgullo llevar el nombre de mi ciudad por todo el mundo" Inés Bergua — Medalla de oro en el Mundial de Gimnasia Rítmica en Fráncfort 2026

A los 13 años dejó Huesca para mudarse a Madrid e ingresar en el Centro de Alto Rendimiento. ¿Cómo recuerda ese salto tan brusco?

En su momento lo viví con la inocencia de un sueño. Viéndolo ahora con perspectiva, entiendo perfectamente el sufrimiento de mis padres; creo que ellos lo pasaron peor que yo. Dejar mi ciudad, mis amigos y ser la pequeña de la familia que se iba de casa fue un cambio enorme. Pero mi ilusión era tan grande que cualquier sacrificio parecía insignificante. Sigo manteniendo un vínculo muy especial con Huesca y me llena de orgullo llevar el nombre de mi ciudad por todo el mundo.

Es muy tierna la redacción que escribió siendo niña sobre su sueño de triunfar en la gimnasia artística profesional.

Cuando conseguimos el billete para los Juegos de París el Mundial de 2022, subí a mis redes una redacción que escribí con 10 años después y me envió mi profesora de Lengua. En ella ya decía que quería estar en la selección, ir a unos Juegos y subir a lo más alto del podio. Ya he cumplido buena parte de ese sueño y quiero terminar de culminarlo.

Además de toda la dedicación, está en el último curso de Derecho. ¿Cómo se consigue equilibrar ambas carreras?

Es muy complicado. En la universidad no hay un acompañamiento como en el instituto; te tienes que sacar las castañas del fuego tú sola. Pero estoy muy orgullosa de no haberlo dejado. Para mí es fundamental: el cómo soy sobre el tapiz depende también de cómo soy fuera de él. Tener la cabeza en los estudios te hace crecer como persona y te ayuda a rendir mejor en el deporte.