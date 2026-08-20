Zaragoza estrena el Torneo Internacional Nubiaegip de ajedrez con aforo completo y 151 jugadores

La primera edición de la competición se disputará del 21 al 23 de agosto en el Hotel Boston, con siete rondas, 2.000 euros en premios y jugadores procedentes de numerosos clubes españoles y de varias federaciones internacionales. Zaragoza se prepara para vivir desde este viernes tres intensas jornadas de ajedrez. El I Torneo Internacional de Ajedrez Nubiaegip celebrará su primera edición del 21 al 23 de agosto en el salón Riviera del Hotel Boston, situado en la avenida de las Torres, 28, y lo hará con uno de los mejores avales posibles para una competición que empieza a caminar: el aforo está completo.

La lista publicada por la organización alcanza los 151 jugadores inscritos, por lo que ya no se admiten nuevas incorporaciones. Un notable respaldo para el estreno de un torneo que figura también en el calendario de la Federación Aragonesa de Ajedrez y que reunirá durante todo el fin de semana a jugadores de un amplio abanico de clubes y niveles. La competición tendrá además un verdadero componente internacional. Junto al grueso de participantes españoles aparecen jugadores con bandera de Cuba, Uruguay y Francia, entre ellos algunos situados en posiciones relevantes del ranking inicial.

El zaragozano Miguel Miranda Herrera, jugador de El Olivar y con 2.211 puntos Elo FIDE, parte como número uno de la lista inicial. Justo por detrás aparece el candidato a maestro Alberto García Dorado, con 2.202, mientras que Carlos Álvarez Serrano, con 2.172, ocupa la tercera posición. Entre los principales aspirantes también figura el cubano José Ángel Rodríguez Hernández, cuarto del ranking con 2.165 puntos, y el maestro FIDE Xavier Àvila Giménez, quinto con 2.141. Completan la zona alta jugadores como Miguel Lacámara Pasamar (2.109), Eric Sánchez Ibern (2.100), Jorge Muñoz Valles (2.083), Jorge Manuel Miranda Herrera (2.082) y Raúl Moya Gimeno (2.073). La igualdad que presenta la parte alta y el formato relativamente corto de la competición auguran un torneo abierto, en el que cualquier tropiezo puede resultar determinante.

El Nubiaegip se disputará mediante sistema suizo a siete rondas y a un ritmo de ajedrez estándar de 60 minutos por jugador más 30 segundos de incremento por movimiento. El torneo será computable para Elo FIDE y FADA, y para participar es necesario estar federado y disponer de licencia en vigor. Las bases limitan además la participación a jugadores con menos de 2.300 puntos Elo FIDE.

La actividad comenzará el viernes 21 con la acreditación a las 15.30 horas. La primera ronda arrancará a las 16.30 y la segunda, a las 19.30. El sábado concentrará tres partidas, a las 9.00, 12.00 y 17.00 horas, mientras que el domingo quedará reservado para las dos rondas decisivas: la sexta comenzará a las 9.00 y la séptima y última, a las 12.00. La entrega de premios se realizará una vez concluida la competición. La dirección del torneo corre a cargo de Tarek Moursy Sadek, mientras que el árbitro principal será el árbitro internacional Santiago Juberías Segura. La organización corresponde a Nubiaegip Inmobiliaria y Reformas.

Otro de los alicientes será la bolsa económica. La organización repartirá 2.000 euros en premios mediante un sistema que dividirá a los participantes en tres tramos de Elo, establecidos después de la segunda ronda en función del ranking inicial y tratando de mantener un número similar de jugadores en cada grupo. De esta forma, la competición busca que los premios no queden restringidos únicamente a los ajedrecistas de mayor valoración.

Habrá también premios específicos para veteranos y material de ajedrez para los mejores clasificados en las categorías sub-14, sub-12 y sub-10. Los premios económicos no serán acumulables.

Noticias relacionadas

La competición tendrá además un componente más lúdico una vez terminadas las partidas. Tras la entrega de trofeos está previsto un sorteo entre todos los participantes de un jamón, un queso entero y un lote de vinos, según recogen las bases. La organización ha anunciado asimismo otros detalles para los jugadores y un brindis final con karkadé, una tradicional bebida egipcia que servirá también como guiño al nombre y a la identidad del torneo.