Aday Mara vuelve al Príncipe Felipe: "Estoy muy feliz de debutar con la selección aquí en casa"

El niño prodigio regresa a casa. El Príncipe Felipe vuelve a engalanarse este viernes 28 de agosto para albergar un compromiso oficial de la selección española de baloncesto ante Portugal en la cuarta ventana FIBA clasificatoria para el Mundial. Si ya de por sí esta es una cita marcada en rojo para cualquier seguidor zaragozano, el debut oficial de Aday Mara con la Absoluta la hace todavía más especial. No solo para la Marea Roja, que también, sino también para el propio pívot: "Estoy muy feliz de primero debutar con la selección y luego de poderlo hacer aquí en casa, con amigos, familia y gente que conozco viendo en el público y sobre todo estar con la afición de Zaragoza, que es la que me vio desde que era pequeñito". Tras llegar ayer, él y La Familia ya se han ejercitado sobre el parqué esta mañana a las órdenes de Chus Mateo.

Aday Mara entrena con 'La Familia' este martes antes de su debut oficial ante Portugal. / Pablo Ibáñez

Recuerdo de sus orígenes

Este regreso al pabellón zaragozano despierta los recuerdos del pívot de su época de formación en el Casademont Zaragoza, donde comenzó a moldearse el jugador que ha deslumbrado a todos en la NCAA y pronto lo hará en la NBA. "Emociona porque recuerdas esos momentos en los que empezando desde infantiles o alevines venías a entrenar a la pista de goma, luego tenías que pasar a la de parqué y luego te decían que era como un proceso hasta pasar a la central. Recordar todo eso, el proceso y todas las relaciones que ibas haciendo es algo superbonito", rememora Mara. Admite que se le hace complicado no apartar la vista de esta fecha: "Llevo desde que salió que iba a venir a jugar aquí pensándolo e intento alejarme lo más posible para que no influya en el partido o los entrenos, pero es bonito recordar todo eso".

Tampoco olvida el día que debutó con la camiseta rojilla. "Lo recuerdo bien. Sigo hablando con Frankie Ferrari, que fue el que me dio los primeros puntos con aquel triple llegando en transición. Esa temporada la recuerdo con mucho cariño. Debutar en ACB con el equipo con el que creciste siempre es especial, así que ese día lo sigo recordando con mucha felicidad y emoción", explica el pívot, que no pierde de vista la actualidad del Casademont: "Les voy siguiendo porque conozco a gente que está en el club y al final es el equipo que siempre he visto cuando era más pequeño". Pese a la vertiginosa aceleración de su carrera, Mara mantiene los pies en el suelo: "No me puedo quejar de las últimas cosas que me están pasando. Lo afronto con la misma mentalidad de siempre, que es la de seguir cada día y seguir mejorando. Se puede mejorar cada día, así que viviendo al día".

El aval del capitán

Dentro del vestuario de España, la figura de Mara genera una ilusión compartida. El capitán de la selección, Willy Hernangómez, no escatima en elogios hacia la gran torre aragonesa: "Estoy supercontento por él. Es uno de los jugadores con más proyección y más futuro que creo que tenemos a nivel de baloncesto español y sobre todo aquí en La Familia. Él sabe que tiene la oportunidad de trabajar muy duro y de poder aprovecharla. Es muy buen chico y creo que lo va a hacer muy bien".

Aday Mara con Willy Hernangómez en el entrenamiento de este martes 25 de agosto en el Priíncipe Felipe. / Pablo Ibáñez

Para Willy, el rol de los veteranos pasa por respaldar a la joven promesa en un día de tanta carga ambiental: "Le veo muy contento y muy ilusionado. Quizás cuando llegue el momento se ponga un poco nervioso, como nos ha pasado a todos, pero le veo con muchas ganas. Los compañeros estaremos animándole y apoyándole". "Es su ciudad, aquí seguro que será una calurosa bienvenida y lo pasaremos muy bien", afirma el capitán sobre lo que supondrá para Aday tomar la alternativa con la selección en su lugar natal.

Llamada a la afición

De cara al duelo ante Portugal, Aday lanza un mensaje directo a la afición tanto de Zaragoza como la que quiera acercarse a la capital maña para que llene las gradas del templo aragonés. "Que vengan al partido, va a ser un buen partido. Somos un muy buen grupo en el que disfrutamos compitiendo y jugando a buen baloncesto. Que vengan y que animen", ha concluido.