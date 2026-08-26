Álex Rins, con familia originaria de Valdealgorfa, afronta ilusionado el GP de Motorland: "Aragón suele ser como un segundo Gran Premio en casa"

Álex Rins afronta el Gran Premio de Aragón de MotoGP, que se disputa este fin de semana, "muy feliz" de volver a MotorLand Aragón, pues es un circuito que conoce "muy bien" y que le ha brindado "grandes recuerdos" a lo largo de su carrera. Así lo ha expresado su equipo Yamaha en una nota de prensa. "Aragón suele ser como un segundo Gran Premio en casa", confiesa y recuerda que parte de su familia paterna es originaria y vive en la localidad de Valdealgorfa, próxima al circuito de Alcañiz, "así que siempre es especial correr aquí", resume.

No obstante, reconoció que "no será un fin de semana fácil", pues insiste en que hay "algunos aspectos" en los que quiere trabajar y ver qué puede lograr. A su vez, Rins recuerda que la carrera de Gran Bretaña "terminó muy pronto" al verse involucrado en un incidente en la primera vuelta, así que dice estar "motivado para dejarlo atrás y volver a la pista".

Mientras tanto, su compañero de escudería, Fabio Quartararo reconoce que Aragón "nunca" ha sido uno de sus circuitos "más fáciles". El campeón del mundo de MotoGP en 2021 señala que será "un fin de semana complicado", pero indicó que dará "lo mejor" de sí, "como siempre", para destacar que su objetivo será "seguir trabajando duro", y así "aprovechar al máximo cada sesión". "El descanso tras Silverstone nos dio tiempo para recargar energías y prepararnos para la siguiente fase del campeonato", concluyó el francés.

Rins y Quartararo junto al resto de la parrilla saldrán a rodar este viernes a las 10.45 horas y a las 15.00 en los entrenamientos libres 1 y 2, respectivamente. El sábado tendrá lugar la última sesión de libres a partir de las 10.10 para seguidamente comenzar con las dos pruebas de clasificación a las 10.50. Ya al mediodía iniciará la carrera al sprint a las 15.00 y el domingo a las 14.00, la carrera.