El defensor zaragozano Álvaro Cortés se marcha del Barça

Hay decisiones muy duras de tomar. Álvaro Cortés (17 de marzo de 2005, Zaragoza) ha priorizado siempre seguir en el club de su vida y de sus sueños, el FC Barcelona. Hasta hace unos días esa idea seguía intacta. La pretemporada del central aragonés ha sido intachable desde que arrancó con el grupo el 13 de julio. Ya terminó la temporada anterior en dinámica con Hansi Flick con ese debut oficial en Mendizorroza frente al Alavés, un sueño desbloqueado para el zaragozano.

Pero ha habido un giro en los acontecimientos. El Barça ha tomado la decisión firme de incorporar a un central zurdo. La idea es que se cierre proximamente, por lo que el protagonismo de Cortés queda tocado para este curso. Es cierto que Flick ha dicho publicamente que estaba muy satisfecho con el rendimiento del aragonés, y también le transmitió que si se quedaba iba a tener minutos e iba a estar encantado de contar con él.

Cubarsí, Brian, Cortés, Gavi y Espart antes del partido del Gamper / SPORT

Pero la decisión de incorporar de forma inmediata a un central zurdo lo cambia todo. Cortés tiene ofertas importantes encima de la mesa y ahora deberá elegir cuál es la mejor para seguir su camino. A priori, este jueves ya no formará parte de la convocatoria con el primer equipo. La idea es tomar la decisión cuanto antes y volar ya hacia su nueva casa para aclimatarse cuanto antes. Los términos del traspaso no serán un problema y el Barça se guardaría un porcentaje de futura venta para tener controlado al jugador. Veremos si no es solo un punto y aparte dentro de su historia con la entidad barcelonista.

Hasta ahora, todo paralizado

No es el desenlace que Cortés hubiera querido, pero los movimientos de la secretaría técnica azulgrana lo empujan a buscar un destino donde tenga garantía de minutos y protagonismo, lo que más necesita ahora a sus 21 años. Álvaro manejaba ofertas de media Europa. Bundesliga, Serie A, Liga española, Bélgica, Croacia. Hasta hace nada lo había paralizado todo, pero ahora las cosas han cambiado.

La historia del fichaje

Temporada 2020-21. En el conjunto aragonés militaba en el Juvenil A pese a ser cadete. El observador del Barça en Aragón Miguel Ángel Catalán realizó informes que recomendaban su fichaje y tanto Jordi Roura como Aureli Altimira lo quisieron ver presencialmente para aprobar su contratación.

El día que decidieron apostar por su fichaje fue cuando lo observaron en el campo del Sabadell. Fue un 20 de enero en el que el Zaragoza ganó 0-2 al Juvenil A arlequinado. En el equipo vallesano militaba como cedido el blaugrana Chadi Riad pero Roura y Altimira se fijaron especialmente en Cortés y quedaron convencidos de su fichaje.

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Álvaro Cortés, en el día de su debut / Instagram

El camino de Cortés no siempre fue de rosas en el Barça. Se fue cedido a la Damm en un año de juvenil y aquello le vino de perlas. Regresó, sufrió una grave lesión la temporada 2022/23 (se la perdió desde octubre) y todo aquello le hizo más fuerte. Se afianzó con el Barça Atlètic y se convirtió en un líder. Esta última temporada 2025/26 fue el capitán y abanderado de Belletti. Hasta que le llegó la oportunidad de debutar con Flick. Ahora tendrá que volar lejos del nido.

Fuente: Sport