Elisa Aguilar, presidenta de la FEB: "Pedimos a esa afición aragonesa que nunca falla que nos lleve en volandas"

La presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar, ha realizado este miércoles por la mañana un llamamiento directo a la Marea Roja ante una cita histórica para la ciudad tras la foto de familia de las dos selecciones en el Príncipe Felipe. "Hago una petición por la importancia que tienen los tres partidos a esa afición aragonesa que nunca falla; nos gustaría que viniesen en masa y nos llevaran en volandas", ha recalcado la dirigente. Aguilar ha querido destacar además la excepcionalidad de la convocatoria en la capital del Ebro: "Estar con las dos selecciones no es lo habitual porque cada una prepara sus compromisos".

Por su parte, el seleccionador masculino, Chus Mateo, ha enfatizado que la cita del Príncipe Felipe llega repleta de atractivos para la hinchada local, situando al pívot zaragozano Aday Mara en el centro de los focos: "Hay alicientes como el posible debut de Aday Mara, que creo que es el mayor aliciente posible para esta afición que siempre responde". Mateo ha ensalzado la progresión del canterano tras su periplo universitario en Estados Unidos, recordando que "ha tenido que trabajar y sacrificarse mucho» para alcanzar "el hito de ganar la NCAA, siendo el primer español en conseguirlo". El técnico madrileño ha evocado asimismo su propio vínculo con la ciudad: "Es una etapa de mi vida que recuerdo con mucho cariño, al igual que a la afición de Zaragoza".

En el terreno competitivo, el equipo masculino afronta este viernes un duelo oficial determinante para la clasificación del Mundial. Chus Mateo ha advertido de las dificultades del choque: "Ojalá que el partido contra Portugal nos pueda ayudar mucho, porque va a ser un choque difícil". Para amarrar el triunfo ante los lusos y acercarse a la clasficicación, el preparador confía en la sintonía del grupo: "Hay un equipo que está jugando con un estilo atractivo para el público; si la química y la atmósfera funcionan, al final siempre se juega mejor".

Por su parte, la selección femenina disputará sus dos últimas pruebas de preparación antes de poner rumbo al Campeonato del Mundo de Berlín. Su seleccionador, Miguel Méndez, ha detallado la exigencia de las rivales a las que se medirán en la pista zaragozana: "Vamos a tener dos partidos de alto nivel contra dos selecciones que jugarán el Mundial: una de nuestro grupo, Mali, y la actual subcampeona del mundo, China". El preparador aguarda al desembarco definitivo: "Con la llegada de las jugadoras que ahora mismo están en América jugando la WNBA completaremos el equipo para representar a nuestro baloncesto de la mejor manera posible".