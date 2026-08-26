Chus Mateo se rinde a Aday Mara: "Promete ser alguien importante a futuro"

Continúan los preparativos para la triple cita de La Familia que convertirá a Zaragoza en la capital del baloncesto nacional. Esta mañana antes del entrenamiento de la selección masculina en el Príncipe Felipe, Chus Mateo ha atendido a los medios de comunicación y ha puesto en valor la trayectoria de Aday Mara, que regresó al Príncipe Felipe, durante su periplo universitario en Estados Unidos, del que ha reconocido la dificultad del proceso: "Ha tenido que trabajar y sacrificarse mucho. Ha pasado dos años de universidad que no fueron fáciles para él y ha culminado con un hito que ha sido ganar la NCAA". "Es la primera vez que un español es capaz de conseguir un campeonato tan importante como este. Va en una línea formación adecuada", ha subrayado el preparador.

Chus Mateo ha calificado la toma de la alternativa con la absoluta del pívot zaragozano como el escenario soñado para el jugador: "Va a debutar delante de su afición, que es el mejor debut posible con la selección nacional". A pesar del enorme entusiasmo que despierta la figura de Mara entre la afición, cuerpo técnico y compañeros, el seleccionador nacional ha hecho hincapié en la necesidad de proteger al jugador y gestionar con madurez las expectativas puestas en su figura. "Tanto con Aday como con el resto de los jóvenes hemos de ser cautos. Hemos de tener paciencia, hemos de dejar que maduren en sus tiempos y a cada uno le llegará su momento porque son realmente jugadores de mucha calidad", ha afirmado Mateo.

El seleccionador ha enmarcado la irrupción del canterano del Casademont dentro del proceso de renovación del combinado nacional. "Estamos tratando de hacer un trabajo de presente pero también de futuro, y ahora tocan unos años en los que esperemos recoger el fruto que se ha ido sembrando gracias al buen trabajo de los clubs y de los entrenadores españoles", ha explicado el técnico. En ese desarrollo, el Chus Mateo ha situado al zaragozano como un jugador llamado a ser una de las piedras angulares a largo plazo: "Aday ha hecho un recorrido propio de alguien que promete ser alguien importante a futuro".