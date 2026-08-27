El brasileño Douglas Aurélio refuerza el ataque de la SD Huesca

El Castellón y el Huesca anunciaron este jueves la cesión por un año del extremo brasileño Douglas Aurélio al conjunto de Raúl Jardiel para esta temporada 2026-27. Es el vigésimo refuerzo oscense en este ajetreado verano y refuerza la parcela ofensiva con un jugador de mucho nivel técnico al que le han lastrado las lesiones. "Atacante zurdo, versátil y con capacidad para desenvolverse en diferentes posiciones, destaca por su potencia física y movilidad. Cualidades que pone desde este viernes a disposición de Raúl Jardiel para la nueva temporada", dice el club oscense.

El futbolista sudamericano no entraba en los planes del técnico Pablo Hernández para esta campaña y se quedó fuera de las dos primeras convocatorias, por lo que ambas partes han acordado la salida en búsqueda de minutos. Las lesiones han lastrado a Douglas, que en los dos últimos años ha sufrido sendas lesiones graves de rodillas, por las que tuvo que pasar por quirófano para ser intervenido.

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Douglas ha disputado 48 partidos oficiales con la camiseta albinegra, en los que ha anotado 10 goles, compitiendo en Primera RFEF y en Segunda División. "Cuenta con experiencia tanto en Primera RFEF como en otros contextos competitivos, que, unido a su variedad de registros dentro del campo, suponen diferentes alternativas para la pizarra azulgrana en este curso", añade el Huesca.