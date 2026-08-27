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Nico Brussino, jugador del Casademont Zaragoza, apunta alto: "Trataremos de competir por el 'playoff', la Copa y estar en Europa el año que viene"

El argentino, concentrado con su selección para la cuarta ventana FIBA, se mostró "muy ilusionado con este nuevo paso" con el que regresa a Zaragoza, tras un periplo anterior entre 2019 y 2021

Nico Brussino posa en el Príncipe Felipe durante su anterior etapa en el Casademont.

Nico Brussino posa en el Príncipe Felipe durante su anterior etapa en el Casademont. / El Periódico de Aragón

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

Nicolás Brussino continúa concentrado con la selección argentina de cara a la cuarta ventana FIBA clasificatoria al Mundial de Catar 2027 en la que se enfrentará a Puerto Rico en la noche de este jueves al viernes a las 00.10 horas. En este contexto ha concedido una entrevista al canal de YouTube Básquet Plus para hablar, entre otros asuntos de su incorporación al Casademont: "Me toca un nuevo desafío en Zaragoza, así que estoy muy contento".

El alero se mostró satisfecho con la plantilla confeccionada para cumplir unos "objetivos claros": "Tratar de competir por el playoff, la Copa y estar en un puesto de competencia europea para el año que viene". Además, el argentino ve el hecho de regresar a una entidad en la que ya militó como una ventaja. "Ya conozco la ciudad, el club... así que la adaptación será menos (dura) que la primera vez", recordó el jugador sobre su paso por la capital del Ebro entre 2019 y 2021.

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"Estoy muy ilusionado con este nuevo paso", desveló. "Al entrenador no lo conozco, pero sí al asistente (Rodrigo San Miguel). Estaré a disposición de ellos para lo que requieran de mí. Ahora es cuestión de estar en dinámca de equipo y de afianzarme en el grupo", confesó. Un aterrizaje en el Casademont Zaragoza que no tendrá lugar hasta después de verse las caras con su ahora compañero Trae Bell-Haynes en el Canadá-Argentina el martes 1 de septiembre que cerrará los compromisos internacionales de ambos jugadores rojillos.

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