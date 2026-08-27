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España se mide a Portugal en Zaragoza en otro día grande de Aday Mara

El pívot aragonés debutará en casa este viernes en un encuentro también especial para Pradilla y Yusta

Aday Mara recibe un pase de Willy Hernangómez en el entrenamiento del pasado martes en Zaragoza.

Aday Mara recibe un pase de Willy Hernangómez en el entrenamiento del pasado martes en Zaragoza. / Pablo Ibáñez

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A. B. L.

Zaragoza

La selección española afronta este viernes ante Portugal, en Zaragoza (21.00 horas), un duelo clave para mantener el liderato del grupo y dar un paso más hacia la clasificación para el Mundial de Catar 2027 en otro día grande para el zaragozano Aday Mara, que debutará con el combinado nacional en otro hito más para el baloncesto aragonés.

El pívot dará un paso más en su carrera al vestir en casa la camiseta de España meses después de proclamarse campeón de la NCAA y de ser elegido en el puesto número 12 del Draft de la NBA por Oklahoma City Thunder. El destino ha querido que sea en el Príncipe Felipe, donde no juega desde abril del 2023.

Además, aunque en su caso está más acostumbrado al coincidir en Liga y al ser un habitual de la selección, también será un encuentro bonito para Jaime Pradilla, que además también llega en la cresta de la ola tras vencer la Liga Endesa con el Valencia Basket. Y el trío lo completa un Santi Yusta que, semanas después de salir del Casademont tras cinco temporadas, regresa al Príncipe Felipe.

También es muy probable el debut de Baba Miller, que salió en el 36º puesto de la segunda ronda del Draft por Los Ángeles Clippers, y que ahora podrá hacer su estreno con la selección absoluta después de ser una de las grandes sensaciones de España B el pasado verano.

El conjunto de Chus Mateo afronta el partido ante los portugueses sin el alero NBA Santi Aldama, que se ausentó de la convocatoria para seguir recuperándose de su lesión en la rodilla, y el seleccionador tendrá que hacer dos descartes antes del choque.

España, líder del Grupo I

El enfrentamiento ibérico será el primer partido oficial de esta segunda fase de las 'ventanas' FIBA. España marcha líder del Grupo I con 5 victorias y sólo una derrota, por lo que afronta la ventana sin depender de otros resultados.

'La Familia' cuenta con una victoria de ventaja sobre Ucrania y Montenegro, segunda y tercera de grupo respectivamente, con 4-2. Por su parte, Portugal, Grecia y Georgia están con 3-3. Los tres primeros del grupo conseguirán un billete para la Copa del Mundo que se disputará en Catar en 2027.

Tras tres días de trabajo, Chus Mateo auguró que hay muchos jugadores que tienen por delante un “futuro grande dentro de esta selección” y puso el foco en que espera que crezca “la química” entre los jóvenes del equipo, que con el paso del tiempo también irán adquiriendo más experiencia.

Una de las novedades esta semana fue la convocatoria del alero de 18 años Diego Niebla, que se incorporó para completar con el equipo “los entrenamientos previstos”.

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Tras este encuentro, ‘La Familia’ viajará a Atenas para enfrentarse a Grecia, que no contará con su principal estrella, Giannis Antetokounmpo, el lunes 31 de agosto a las 18 horas.

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