Nerea Hermosa: "Estoy emocionada de que esté aquí todo Zaragoza viéndonos jugar"
La vitoriana se mostró convencida de que la afición de la ciudad "dará la talla"
Nerea Hermosa, jugadora del Casademont, aseguró estar «muy contenta de estar aquí en Zaragoza», dondeeste sábado y domingo jugará con España en los dos últimos duelos de preparación para el Mundial de Alemania ante Mali y China, dos pruebas de nivel. «Estoy emocionada de que esté aquí todo Zaragoza viéndonos jugar y con buenas sensaciones después de un año difícil». La pívot destacó el buen ambiente durante la preparación y afirmó que «el equipo está unido» después de varias semanas de entrenamientos y trabajo.
La vitoriana también valoró especialmente poder disputar los partidos en casa. «A mí, que juego aquí en el Casademont Zaragoza, me hace ilusión que sean aquí los partidos y que me vean con esta camiseta», señaló. Además, agradeció el apoyo recibido: «Volver aquí y ver que todo el mundo quiere que estés bien y te ayuda a coger esa confianza y te valora como jugadora, estoy súper contenta». Por último, también dijo que estaba segura de que la afición de Zaragoza «da la talla» y protagoniza una gran entrada en los dos partidos del Príncipe Felipe.
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