Nerea Hermosa: "Estoy emocionada de que esté aquí todo Zaragoza viéndonos jugar"

Nerea Hermosa, jugadora del Casademont, aseguró estar «muy contenta de estar aquí en Zaragoza», dondeeste sábado y domingo jugará con España en los dos últimos duelos de preparación para el Mundial de Alemania ante Mali y China, dos pruebas de nivel. «Estoy emocionada de que esté aquí todo Zaragoza viéndonos jugar y con buenas sensaciones después de un año difícil». La pívot destacó el buen ambiente durante la preparación y afirmó que «el equipo está unido» después de varias semanas de entrenamientos y trabajo.

La vitoriana también valoró especialmente poder disputar los partidos en casa. «A mí, que juego aquí en el Casademont Zaragoza, me hace ilusión que sean aquí los partidos y que me vean con esta camiseta», señaló. Además, agradeció el apoyo recibido: «Volver aquí y ver que todo el mundo quiere que estés bien y te ayuda a coger esa confianza y te valora como jugadora, estoy súper contenta». Por último, también dijo que estaba segura de que la afición de Zaragoza «da la talla» y protagoniza una gran entrada en los dos partidos del Príncipe Felipe.