El ‘pit lane walk’ da comienzo al espectáculo de MotoGP en Motorland

Miles de aficionados llenaron la calle de boxes de Motorland Aragón para participar en la primera de las actividades del fin de semana, el pit lane walk. El ambiente no decepcionó y varios pilotos como Pedro Acosta o Álex Márquez salieron para firmar autógrafos y hacerse fotos con la marea de aficionados que poblaron el trazado alcañizano incluso antes de que rugieran las motos.

Además, el jueves de gran premio es conocido por ser el Media Day o jornada dedicada a los medios de comunicación, teniendo lugar la rueda de prensa oficial con varios protagonistas del fin de semana. En esta ocasión, los pilotos que participaron en la rueda de prensa fueron Jorge Martín, Marco Bezzecchi, Marc Márquez y Raúl Fernández. Además, los pilotos y equipos realizaron el track walk para conocer de cerca la pista antes de ponerse a 360km/h en la jornada de hoy, cuando comenzará la acción en la pista.

Otro de los grandes momentos que se vivieron este jueves en Motorland lo protagonizó Álex Rins. El piloto con descendencia bajoaragonesa, recibió a Alexandra, Ander, Julio y Mara, los cuatro ganadores del concurso de diseñar el casco del piloto de Yamaha. Procedentes del Colegio Rural Agrupado del Mezquín de Castelserás, los jóvenes diseñadores fueron recibidos por Álex a las puertas de su box donde pudieron ver de cerca la M1 del ‘42’. Una experiencia única que jamás olvidarán.

Álex Rins, junto a los cuatro niños del colegio de Castelserás que han diseñado su casco. / Motorland Aragón

El plan de este viernes

Este viernes inicia la acción en el trazado de Motorland con los primeros entrenamientos libres y las sesiones de de práctica en la que los pilotos de las tres categorías tratarán de atacar al crono para pasar directamente a la Q2. Los entrenamientos libres arrancarán a las 9.00 horas con Moto3 y Moto2; siendo a las 10.45 el de MotoGP. Posteriormente a las 12.15 rodará la Harley Davidson Bagger World Cup con su FP1. Las Practice, cruciales para las aspiraciones de los pilotos, serán a las 13.15 la de Moto3, a las 9.50 la de Moto2 y a las 15.00 la de MotoGP. La Harley Davidson Bagger World Cup volverá a salir a pista a las 16.30 para cerrar su primer día en la única prueba de la temporada en territorio español.

Márquez no se siente favorito

El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), que ha logrado la victoria hasta en siete ocasiones en MotoGP en el circuito Motorland de Alcañiz, no se quiere sentir favorito por ese motivo, aunque sí que tiene que «sacar el máximo».

«No es una cuestión de blanco y negro, porque quedan muchas carreras, muchas situaciones diferentes que se van a vivir en el campeonato», reconoce sincero Marc Márquez, quien destaca que «si queremos tener una mínima opción de luchar por el título, en los circuitos teóricamente favorables toca sacar el máximo». «Sacar el máximo es intentar estar, gestionar la situación de la mejor manera para luchar mínimo por ese podio y si se puede, por la victoria», comentó ayer el nueve veces campeón del mundo de motociclismo.

Marc Márquez aseguró que si quiere luchar por victorias «tengo que tener todo muy calculado, porque donde no me llegue el físico, pues me tiene que llegar la mente». «En Silverstone afronté un fin de semana para atacar desde el viernes, más agresivo, pero vi que no, que no estoy listo aún, así que toca volver a gestionar e intentar llegar fresco los domingos», insistió.

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Sobre su recuperación del hombro explicó que «un piloto siempre espera más, pero está yendo bien, al menos no me falla inesperadamente el brazo, que ya es mucho». «Noto que se cansa, pero no hay la desconexión que había a principio de temporada, que me hacía caer», concluyó.