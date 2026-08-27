Así queda la Champions League 2026/27: todos los partidos de la fase liga y rivales de Barcelona, Real Madrid, Atlético, Villarreal y Betis

La Champions League ya lo tiene todo preparado para su esperado pistoletazo de salida. Una vez realizado el sorteo de la fase liga, los 36 equipos que participan en la presente edición ya conocen a sus primeros ocho rivales hacia el objetivo de la codiciada 'Orejona'.

El PSG afronta la 72ª edición de la máxima competición europea como vigente campeón y firme candidato a conquistar su tercera Champions consecutiva, aunque no lo tendrá fácil para revalidar el trono en el Viejo Continente. La nómina de aspirantes que podrían destronar al equipo dirigido por Luis Enrique, con Barça, Real Madrid, Atlético, Bayern y Arsenal como algunos de los aspirantes más destacados.

Si bien es cierto que los gigantes del Viejo Continente acaparan todos los focos, existen otros muchos alicientes para seguir la presente edición de la Champions. Uno de los más grandes son los cuatro debutantes, con el Como de Cesc Fábregas a la cabeza, además del regreso del Real Betis o conocer que equipo modesto podrá protagonizar una gesta similar a la del Bodo/Glimt el año anterior.

En SPORT, puedes consultar los ocho partidos que deberá disputar cada uno de los 36 participantes de la Champions League a lo largo de la fase liga.

Los rivales de los 36 equipos de la Champions League en fase liga

Bombo 1 Real Madrid: Inter, Arsenal, PSV, Roma, Leipzig, Shakhtar, LASK y AEK Atenas.

Manchester City: PSG, Barça, Sporting CP, Porto, Nápoles, Leipzig, AEK Atenas y Lens.

Inter: Real Madrid, Liverpool, Brujas, Borussia Dortmund, Shakhtar, Feyenoord, Stuttgart y Slovan de Bratislava.

FC Barcelona: Manchester City, PSG, Aston Villa, Sporting CP, Feyenoord, Galatasaray, Como y Sabah.

Atlético de Madrid: Bayern de Múnich, Liverpool, Manchester United, PSV, Fenerbahce, Bodo/Glimt, Viking y Stuttgart.

PSG: Manchester City, FC Barcelona, Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Slovan de Bratislava y Como.

Liverpool: Inter, Atlético de Madrid, Porto, Brujas, Villarreal, Fenerbahçe, Lens y LASK.

Arsenal: Real Madrid, Bayern de Múnich, Borussia Dortmund, Real Betis, Lille, Nápoles, Sabah y Slavia de Praga.

Bayern de Múnich: Atlético de Madrid, Arsenal, Real Betis, Manchester United, Bodo/Glimt, Lille, Slavia de Praga y Viking. Bombo 2 Brujas: Liverpool, Inter, Aston Villa, PSV, Bodo/Glimt, Nápoles, Lens, Stuttgart. Borussia Dortmund: Inter, Arsenal, Real Betis, Aston Villa, Villarreal, Bodo/Glimt, AEK Atenas, Sabah. Porto: Manchester City, Liverpool, PSV, Betis, Nápoles, Feyenoord, Slavia Praga, LASK. Aston Villa: PSG, Barça, Borussia Dortmund, Brujas, Fenerbahçe, Galatasaray, Viking y Slavia Praga. Real Betis: Arsenal, Bayern de Múnich, Porto, Borussia Dortmund, Feyenoord, Lille, Como y Slovan de Bratislava. Roma: Real Madrid, PSG, Sporting CP, Manchester United, Lille, Fenerbahçe. Slovan de Bratislava y AEK Atenas. Manchester United: Bayern de Múnich, Atlético de Madrid, Roma, Sporting CP, Leipzig, Villarreal, Sabah y Como. Sporting CP: Barça, Manchester City, Manchester United, Roma, Galatasaray, Shakhtar, LASK y Lens. PSV: Atlético de Madrid, Real Madrid, Brujas, Porto, Shakhtar, Leipzig, Stuttgart y Viking. Bombo 3 Shakhtar: Real Madrid, Inter, Sporting CP, PSV, Fenerbahçe, Leipzig, AEK Atenas y Slovan de Bratislava

Villarreal: PSG, Liverpool, Manchester United, Borussia Dortmund, Nápoles, Fenerbahçe, Sabah y Slavia de Praga.

Bodo/Glimt: Atlético de Madrid, Bayern de Múnich, Borussia Dortmund, Brujas, Lille, Nápoles, LASK y Lens.

Leipzig: Manchester City, Real Madrid, PSV, Manchester United, Shakhtar, Feyenoord, Lens y Como.

Fenerbahçe: Liverpool, Atlético de Madrid, Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar, Slavia de Praga y LASK.

Feyenoord: Inter, Barça. Porto, Real Betis, Leipzig, Galatasaray, Como y Viking.

Galatasaray: Barça, PSG, Aston Villa, Sporting CP, Feyenoord, Lille, Stuttgart y AEK Atenas.

Nápoles: Arsenal, City, Brujas, Porto, Bodo/Glimt, Villarreal, Viking y Sabah.

Lille: Bayern de Múnich, Arsenal, Betis, Roma, Galatasaray, Bodo/Glimt, Slovan de Bratislava y Stuttgart. Bombo 4 Lens: Manchester City, Liverpool, Sporting CP, Brujas, Bodo/Glimt, Leipzig, Como y Slavia de Praga.

Slavia de Praga: Arsenal, Bayern de Múnich, Aston Villa, Porto, Villarreal, Fenerbahçe, Lens y Sabah.

Sabah: Barça, Arsenal, Borussia Dortmund, Manchester United, Nápoles, Villarreal, Slavia de Praga y Viking.

Stuttgart: Atlético de Madrid, Inter, Brujas, PSV, Lille, Galatasaray, Viking y Slovan de Bratislava.

Como: PSG, Barça, Manchester United, Real Betis, Leipzig, Feyenoord, AEK Atenas y Lens.

LASK: Liverpool, Real Madrid, Porto, Sporting CP, Fenerbahçe, Bodo/Glimt, Slovan de Bratislava y AEK Atenas.

Viking: Bayern de Múnich, Atlético de Madrid, PSV, Aston Villa, Feyenoord, Nápoles, Sabah y Stuttgart.

AEK Atenas: Real Madrid, Manchester Citu, Roma, Dortmund, Galatasaray, Shakhtar, LASK y Como,

Slovan de Bratislava: Inter, PSG, Real Betis, Roma, Shakhtar, Lille, Stuttgart y LASK.

La fase liga de la Champions League 2026/27 dará el pistoletazo de salida el próximo martes 8 de septiembre y se extenderá hasta el 27 de enero, momento en el que se disputará de forma unificada la última de las ocho jornadas que componen esta primera fase de la competición.

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Tal como sucedió en la edición anterior, la fase liga cuenta con un sistema único de clasificación, dejando atrás la tradicional fase de grupos. Los ocho primeros accederán directamente a los octavos de final, mientras que los equipos comprendidos entre la 9ª y la 24ª posición deberán disputar un 'playoff' para completar las ocho plazas restantes.

Fuente: Sport