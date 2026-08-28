Fiesta incompleta para Aday Mara en su debut en casa con España (89-95)

Si no lo era ya oficialmente, Aday Mara ya se ha hecho mayor. El zaragozano consiguió otro de sus sueños, en su ciudad, rodeado de los suyos y recibiendo el inmenso cariño de un pabellón que se entregó a su ídolo local, sin dejar de lado por supuesto a Jaime Pradilla. El gigante de los Thunder debutó con la selección española absoluta soltando los nervios iniciales, creciendo en el partido, disfrutando sobre la pista y haciendo gala de su repertorio de pases de fantasía, visión, intimidación, tapones y puntos. No le bastó con estrenarse, es que tenía que hacerlo dejando su sello. Y 12 puntos y 17 de valoración de paso. Nada mal.

Pero el debut tuvo un sabor muy amargo, porque España cayó ante una más débil Portugal (89-95) que, todo sea dicho, hizo un señor partido ante un combinado nacional que está en plena transición generacional y a la que se le notó muy poco engrasada. La clasificación para el Mundial puede peligrar y es un severo toque de atención. Hay faena para Chus Mateo.

Pradilla fue titular y a los cuatro minutos salió Aday a la pista tras un golpe a Willy Hernangómez que le dejó sangrando. La imagen quizá pasó de puntillas, pero Jaime y Aday compartieron juego interior en España durante unos minutos. Palabras mayores. Y Mara empezó a lo grande, con una acción defensiva tras otra de mucho mérito hasta que, a la quinta, colocó su primer tapón.

Pero en cuanto al partido en sí, se notó enseguida el caos en el que se instaló España y que le duró todo el duelo. Los 9 puntos en 6 minutos fueron un claro síntoma de que la máquina estaba todavía gripada. Una canasta con adicional de Mara puso a España a dos, pero no mejoró el panorama (14-21).

Un triple del regresado Yusta (aclamado) y el paso al frente de Brizuela y Willy devolvieron el pulso a España, logrando darle la vuelta al marcador y cogiendo una renta jugosa de cinco puntos, que visto lo visto era oro en paño. Mientras, Pradilla no tenía su día y Aday continuaba siendo una roca en defensa, aunque en ataque le costaba ante el físico de Queta. Una nueva desconexión al final del segundo cuarto dejó a España seis abajo y teniendo que remontar de nuevo (41-47).

La charla de Chus Mateo debió de ser curiosa en el descanso, porque España salió con otro aire y ritmo a la pista, firmando una reacción inmediata culminada por un mate a una mano de Aday Mara haciendo de palomero tras un rebote. A partir de ahí, el zaragozano comenzó a gustarse.

Dio a España un plus defensivo, se inventó un pase de fantasía a Brizuela, puso otro tapón, hizo otro pase por la espalda, intentó otro entre las piernas de Queta y hasta probó con su ya clásico engaño en el poste. Robbie Ávila cayó y se hizo viral, pero no su par portugués. De todos modos, se le notaba que estaba gozando, siendo él mismo, y Chus Mateo lo detectó, así que le mantuvo sobre el parqué hasta que los pulmones le dijeron basta.

Pese a los intentos de un extraordinario Álvaro Cárdenas de que España se marchase, los problemas continuaron en juego y defensa y Portugal logró llegar al último cuarto con empate a 71 y no solo eso, sino endosarle a España un 0-7 de salida que encendió la alarma en España.

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Un triple de Ventura fue el gran mazazo, pero entre Cárdenas, que siguió siendo el líder absoluto de España en juego y carácter; y Joel Parra, con galones, sacaron la casta y los puntos para iniciar una remontada que fue contestada y aplacada por los lusos a base de triples. Regresó Aday para lo decisivo ante el flojo día de Willy Hernangómez en ataque, pero tampoco tuvo fortuna el aragonés y tras una doble técnica a Chus Mateo y Joel Parra tras una falta no señalada sobre Aday en un rebote, el partido se fue definitivamente.