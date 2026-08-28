Fiesta incompleta para Aday Mara en su debut en casa con España (89-95)
El pívot zaragozano se estrena disfrutando sobre la pista y recibiendo el cariño del Príncipe Felipe, pero con el amargo sabor de una derrota en un partido horrible de la selección nacional
Si no lo era ya oficialmente, Aday Mara ya se ha hecho mayor. El zaragozano consiguió otro de sus sueños, en su ciudad, rodeado de los suyos y recibiendo el inmenso cariño de un pabellón que se entregó a su ídolo local, sin dejar de lado por supuesto a Jaime Pradilla. El gigante de los Thunder debutó con la selección española absoluta soltando los nervios iniciales, creciendo en el partido, disfrutando sobre la pista y haciendo gala de su repertorio de pases de fantasía, visión, intimidación, tapones y puntos. No le bastó con estrenarse, es que tenía que hacerlo dejando su sello. Y 12 puntos y 17 de valoración de paso. Nada mal.
Pero el debut tuvo un sabor muy amargo, porque España cayó ante una más débil Portugal (89-95) que, todo sea dicho, hizo un señor partido ante un combinado nacional que está en plena transición generacional y a la que se le notó muy poco engrasada. La clasificación para el Mundial puede peligrar y es un severo toque de atención. Hay faena para Chus Mateo.
Pradilla fue titular y a los cuatro minutos salió Aday a la pista tras un golpe a Willy Hernangómez que le dejó sangrando. La imagen quizá pasó de puntillas, pero Jaime y Aday compartieron juego interior en España durante unos minutos. Palabras mayores. Y Mara empezó a lo grande, con una acción defensiva tras otra de mucho mérito hasta que, a la quinta, colocó su primer tapón.
Pero en cuanto al partido en sí, se notó enseguida el caos en el que se instaló España y que le duró todo el duelo. Los 9 puntos en 6 minutos fueron un claro síntoma de que la máquina estaba todavía gripada. Una canasta con adicional de Mara puso a España a dos, pero no mejoró el panorama (14-21).
Un triple del regresado Yusta (aclamado) y el paso al frente de Brizuela y Willy devolvieron el pulso a España, logrando darle la vuelta al marcador y cogiendo una renta jugosa de cinco puntos, que visto lo visto era oro en paño. Mientras, Pradilla no tenía su día y Aday continuaba siendo una roca en defensa, aunque en ataque le costaba ante el físico de Queta. Una nueva desconexión al final del segundo cuarto dejó a España seis abajo y teniendo que remontar de nuevo (41-47).
La charla de Chus Mateo debió de ser curiosa en el descanso, porque España salió con otro aire y ritmo a la pista, firmando una reacción inmediata culminada por un mate a una mano de Aday Mara haciendo de palomero tras un rebote. A partir de ahí, el zaragozano comenzó a gustarse.
Dio a España un plus defensivo, se inventó un pase de fantasía a Brizuela, puso otro tapón, hizo otro pase por la espalda, intentó otro entre las piernas de Queta y hasta probó con su ya clásico engaño en el poste. Robbie Ávila cayó y se hizo viral, pero no su par portugués. De todos modos, se le notaba que estaba gozando, siendo él mismo, y Chus Mateo lo detectó, así que le mantuvo sobre el parqué hasta que los pulmones le dijeron basta.
Pese a los intentos de un extraordinario Álvaro Cárdenas de que España se marchase, los problemas continuaron en juego y defensa y Portugal logró llegar al último cuarto con empate a 71 y no solo eso, sino endosarle a España un 0-7 de salida que encendió la alarma en España.
Un triple de Ventura fue el gran mazazo, pero entre Cárdenas, que siguió siendo el líder absoluto de España en juego y carácter; y Joel Parra, con galones, sacaron la casta y los puntos para iniciar una remontada que fue contestada y aplacada por los lusos a base de triples. Regresó Aday para lo decisivo ante el flojo día de Willy Hernangómez en ataque, pero tampoco tuvo fortuna el aragonés y tras una doble técnica a Chus Mateo y Joel Parra tras una falta no señalada sobre Aday en un rebote, el partido se fue definitivamente.
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