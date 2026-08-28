Estos son los pueblos de Aragón por los que pasará La Vuelta a España 2026 este viernes

Aragón incia la cuenta atrás para recibir la séptima etapa de La Vuelta a España 2026, una jornada marcada por el aluvión del turista internacional para disfrutar de una apasionante carrera de ciclismo. Esta séptima etapa de la competición recorrerá parte de la provincia de Teruel antes de finalizar en uno de los puntos más destacados del territorio durante la temporada invernal, la estación de esquí Aramón Valdelinares.

Uno de los principales atractivos que ha organizado el Ayuntamiento de Teruel para congregar el mayor número de visitantes durante la jornada es permitir que los aficionados puedan disfrutar en directo y de forma completamente gratuita del paso de los mejores representantes de la competencia ciclista por las carreteras turolenses.

Vista de la ciudad de Teruel / AYUNTAMIENTO DE TERUEL

Llegada del pelotón a Teruel

La séptima etapa de La Vuelta a España 2026 está prevista para mañana viernes 28 de agosto, que discurrirá entre Vall d’Alba y Aramón Valdelinares. El inicio de la etapa tendrá lugar en este municipio castellonense, que se encuentra a tan solo 280 metros sobre el nivel del mar. Para después continuar la ruta por Les Useres, Figueroles, Llucena del Cid, Puerto del El Remolcador, Alto de Zucaina, Montanejos y Puebla de Arenoso.

La etapa 5 de la Vuelta a España 2026, en imágenes. / Javier Lizón / EFE

Mientras que, la hora prevista para que el pelotón llegue a la comarca de Gúdar-Javalambre es a primera hora de la tarde. A partir de las 15:51, los primeros corredores cruzarán el límite autonómico y se encontrarán con un exigente recorrido por la dificultad de la orografía turolense. Los ciclistas pasarán por el interior de Rubielos de Mora y Mora de Rubielos, así como por las localidades de Olba, Fuentes de Rubielos, Cabra de Mora, Alcalá de la Selva, terminando en la estación de esquí Aramón-Valdelinares, a 1.960 metros de altitud en un puerto de 1ª.

Evento gratuito en el Parque Vuelta

El Ayuntamiento de la provincia ha sabido sacar provecho de un evento deportivo de magnitud internacional, promocionando su territorio como destino turístico. Además, desde las insistuciones se ha destacado la importancia de conseguir celebrar acontecimientos de tal calibre. Así mismo, ofrecer también actividades a los ciudadanos actividades de ocio vinculadas al deporte.

El Parque Vuelta acogerá la posiblidad de seguir en directo el final de etapa a través de las pantallas instaladas en el recinto, acompañando la retransmisión con música y un ambiente festivo. Además, estarán presentes 14 carpas de patrocinadores y de la organización, en las que se ofrecerán sorteos, regalos, merchandising y diferentes propuestas de entretenimiento.

Tadej Pogacar, líder de La Vuelta España 2026

En este momento, Tadej Pogacar encabeza la clasificación de La Vuelta España 2026, siendo el gran favorito para coronarse como ganador de la competición. Tras su gran nivel en el Tour de Francia, el ciclista esloveno no ha decepcionado y sigue manteniendo un gran ritmo en las primeras etapas de La Vuelta a España 2026.

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El ciclista Tadej Pogacar, uno de los grandes favoritos, durante la salida de la Vuelta Ciclista a España. / Laurent Coust / Europa Press / Laurent Coust / Europa Press

Por detrás del esloveno, aparecen nombres para luchar por el trono internacional como Primoz Roglic o el español Enric Mas.