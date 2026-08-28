Tres promesas aragonesas del 2011 vuelven a Zaragoza tras pasar por las canteras de Villarreal, Valencia y FC Barcelona

El camino hacia el fútbol profesional es muy largo y complicado. El listado de jugadores aragoneses que han salido en edades muy tempranas hacia canteras profesionales es largo, pero muchos han acabado por volver a casa. Este verano ha traído el regreso al fútbol aragonés de varios jóvenes futbolistas que fueron captados para formar parte de las mejores estructuras de fútbol base de toda España. Algunos han fichado por el Real Zaragoza, pero otros han tenido que buscarse un hueco en otros clubes de la capital aragonesa.

Tres prometedores jugadores aragoneses de la generación del 2011 han confirmado su regreso a casa este verano. Álex Gómez firmó por el Valencia en enero de 2025 tras un espectacular torneo con la selección aragonesa y ha estado en la estructura de Paterna durante una temporada y media. El central confirmó en redes sociales su despedida del conjunto che a principios de verano y ha decidido volver a casa. Gómez jugará en el Cadete División de Honor del Oliver, un equipo que aspira a competirle el título al Real Zaragoza tras ser subcampeón de Primera Cadete la pasada temporada.

Comunicado de Álex Gómez en su cuenta de instagram. / @20alexgg20

El Oliver también ha incorporado a otro jugador que promete marcar las diferencias en la categoría como es Erik Peralta. El delantero se marchó con tan solo once años al Villarreal después de convertirse en el máximo goleador del Real Zaragoza en edad alevín. El joven ariete, que pasó por el Huracán y el Stadium Casablanca antes de fichar por la cantera zaragocista, también formó parte del Roda, un club vinculado al Villarreal. Peralta buscará ser el mejor ariete de la División de Honor Cadete esta temporada y compartirá vestuario con Gómez.

Erik Peralta, Álex Gómez y David Santiago dejan la canteras profesionales / SERVICIO ESPECIAL

Ambos jugadores se enfrentarán este año en la máxima categoría cadete a otro prometedor jugador de la misma generación que ha vuelto a casa tras un largo tiempo en La Masía del FC Barcelona. Aritz Lairado se marchó a la Ciudad Condal siendo todavía un alevín de primer año tras una grandísima temporada en el Real Zaragoza, donde todavía se dio más a conocer tras marcar un espectacular tanto en la final del Trofeo San Jorge. Ahora, el joven jugador, formado en el CD Ebro y UD San José antes de fichar por el Zaragoza, ha firmado por la Unión Deportiva Montecarlo, que competirá por estar en el podio de División de Honor Cadete.

Aritz Lairado con la camiseta del FC Barcelona esta temporada / ARITZ LAIRADO

Los que siguen lejos de Zaragoza

La generación de futbolistas aragoneses de 2011 es una de las más prometedoras. El nivel de la División de Honor Cadete subirá con el regreso de los tres jugadores, que cubren el vacío dejado por otros que han hecho las maletas este año como Esteban Ferrer, que ha firmado por el Levante, Guillermo Cuartero, que ha fichado por el Villarreal, o Asier Sánchez, que se ha incorporado al Castellón.

Noticias relacionadas

Otro joven zaragozano que ha logrado asentarse en una cantera profesional es Daniel Manzano. El central renovó el verano pasado hasta 2028 con el Real Madrid, con quien llegó a debutar en el Cadete A siendo todavía infantil. El defensa, formado en el Valdefierro, llegó a La Fábrica procedente del Real Zaragoza hace ya tres temporadas.