La Vuelta llega a Aragón con final en alto en Valdelinares

La Vuelta a España llega a Aragón en la única etapa en la que pisará suelo de la comunidad. La ronda vivirá su segundo final en alto entrando a la provincia de Teruel por Castellón con un puerto final de primera categoría en el que Pogacar es el gran favorito para lograr su cuarta etapa de las siete que se habrían disputado, aunque con el permiso de un_Enric Mas que habrá que ver si es capaz de mantener el gran nivel físico que está demostrando ante el implacable ciclista esloveno, que no piensa dejar nada para sus rivales.

La etapa de Valdelinares partirá de Vall d’Alba, en la provincia de Castellón, e irá discurriendo por dicha provincia hasta entrar a Teruel por Olba. Después, los corredores circularán hasta Fuente de Rubielos, Rubielos de Mora, Mora de Rubielos y ya afrontará los dos puertos de montaña que cierran la etapa.

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Dicho circuito tendrá cinco puertos en la que será la primera etapa de montaña de la presente Vuelta a España. El primero será el de El Remolcador, de segunda categoría, y tras descender empieza el Alto de Zucaina, de tercera. El siguiente, también de tercera, es el de Fuente de Rubielos, y para terminar quedan el de San Rafael, que es de segunda, y la subida final a la estación de esquí de Aramón-Valdelinares, de primera. El recorrido total será de 149,8 kilómetros con un desnivel de 3.685 metros. La hora de salida son las 13.35 y la llegada está prevista para más o menos las 17.30, en función del ritmo de la carrera.