Marc Márquez sobre el 'hachazo' a Bezzecchi en la sprint del GP de Aragón: "He basado la carrera en esa primera curva"
El piloto catalán ha hecho de la necesidad virtud para imponerse y conseguir los 12 puntos: "Cuando he visto que Bezzecchi salía con el blando trasero, cosa que nosotros no podíamos hacer porque degradamos muchísimo, no podía dejar que liderara las tres primeras vueltas porque se iba a escapar"
Alcañiz ha sido testigo de otro movimiento maestro de Marc Márquez. En la primera curva de la carrera al sprint del GP de Aragón se ha tirado por dentro para arrebatarle la primera posición a Marco Bezzecchi lo que le ha valido al de Cervera para liderar, si bien con su hermano pisándole los talones durante toda la prueba, y conseguir los 12 puntos que le acercan a 33 del líder del Campeonato, Jorge Martín. "Evidentemente la tenía planificada, aunque a veces no sale. Cuando he visto que Bezzecchi salía con el blando trasero, cosa que nosotros no podíamos hacer porque se nos degradaba muchísimo y había mucho riesgo de que pasara como en Silverstone, que me quedé fuera de los puntos prácticamente, basaba la carrera en esa primera curva, ya que si Bezzecchi lideraba las tres primeras vueltas se escapaba", relató el piloto.
Preguntado sobre si este movimiento sacado de la manga puede servir de preaviso para la carrera a Bezzecchi, Márquez ha reconocido el hándicap de estas pruebas: "Es lo que odio de las Sprint, que sacas las cartas pero ya te las han leído. Pero sí que es verdad que la primera curva es comprometida: si defiendes sales lento y si buscas salir rápido te pueden atacar". De cara a mañana, el ilerdense le ha cedido el cartel de favorito al italiano. "Lo avisé ayer que si queríamos la pole position tendría que estar en 1:44 y no he podido bajar a 1:44 y él sí —ha afirmado—. Está mostrando un gran ritmo y en el papel es el que tiene mejor ritmo. Es el favorito para mañana".
También ha reconcido la exigencia impuesta por su hermano Álex Márquez, quien no le dio tregua durante la Sprint. "Álex lo ha puesto muy difícil. A la que me despistaba volvía a recuperar décimas. Mañana será una carrera muy reñida con él y con Bezzecchi, pero sin descartar que puedan aparecer hombres como Acosta o Martín". El eneacampeón se ha desfondado pese a que el trazado le favorece. "No he dosificado nada. Cuando en un circuito vas rápido te cansas menos y todo sale más fácil. MotorLand se adapta muy bien a mi estilo de pilotaje y el predominio de curvas hacia la izquierda ayuda a que cargue mucho menos mi lado débil", concluyó el piloto antes de la cita decisiva del Gran Premio mañana a las 14:00 horas.
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