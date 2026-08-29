Las primeras palabras de Aday Mara tras su debut en Zaragoza: “Ha sido especial, la gente ha estado ahí como sabía que iba a ser”

Aday Mara cumplió un sueño. Lo hizo en casa y puede que se quedara a medias. Sin embargo, la fecha del 28 de agosto no la olvidará jamás. Volvió a su hogar, haciendo lo que mejor sabe hacer: jugar al baloncesto. Lástima que no pudiera ser con victoria. A la larga, conforme su carrera se dilate, será lo de menos. Hoy escuece, mañana lo hará menos y cuando agote su tiempo en el baloncesto puede que ni recuerde el amargo sabor de la derrota frente a Portugal: “He vivido mi debut muy bien. Ya se ha escuchado, la gente ha estado ahí como yo sabía que iba a ser. Para mí ha sido muy especia", reconoció Mara después del encuentro.

El pívot zaragozano debutó con la selección española en el Príncipe Felipe ante 7.000 espectadores, firmando 12 puntos, 5 rebotes y 4 tapones. Pero más allá de los números, la noche tuvo un significado especial para el jugador. El debut llegó precisamente en su ciudad, en la cancha que le vio convertirse en hombre y ante una afición que no tardó en ofrecerle su cariño.

El zaragozano admitió la dificultad propia de una noche tan señalada. “Estaba un poco nervioso al principio. Se me han escapado un par de balones por eso. Luego ya ha ido mejor. Estoy supercontento por haber debutado en Zaragoza», añadió.

Aday Mara ya puede decir que ha cumplido uno de sus grandes sueños: debutar con la selección española en su Zaragoza natal. Y hacerlo, además, rodeado de los suyos.

El resultado le dejó cierto sabor agridulce. España no pudo conseguir la victoria en un partido de máxima exigencia en el camino hacia la clasificación para el Mundial, pero Mara aprovechó sus minutos para dejar su sello. Sus 19 minutos sobre la pista confirmaron por qué es una las grandes esperanzas del baloncesto español para los próximos años.

La única espina que le quedó fue no haber podido celebrar el estreno con una victoria. “Me hubiese gustado ganar en casa”, señaló Mara, quien puso ya la mirada en el siguiente compromiso: “Aprenderemos y a por el siguiente”.