Sergi García, satisfecho con la pretemporada del Casademont Zaragoza: "Nos estamos adaptando muy bien al estilo de juego de Gonzalo”

Sergi García ha realizado una valoración muy positiva del trabajo que viene realizando el Casademont Zaragoza durante la pretemporada y el refuerzo del trabajo diario que supone la victoria frente al Lleida. El jugador expone que, por delante del resultado del partido, se debe poner en valor la exigencia propia de estas semanas de preparación. “Hay que sufrir para llegar bien a la temporada”, apunta. En este sentido, destaca la adaptación del grupo a las ideas del técnico: “Se está trabajando muy bien. Nos estamos adaptando muy bien al estilo de juego de Gonzalo y, poco a poco, vamos entendiendo lo que él quiere de nosotros. El grupo se va a adaptar muy bien”.

“Estamos contentos con la victoria frente al Lleida, porque siempre viene bien para seguir mejorando y cogiendo fuerza como grupo. Podemos sacar valoraciones positivas”, señala. Aunque todavía quedan jugadores por incorporarse, el base destaca que el equipo ya ha comenzado a mostrar una buena conexión: “Es la primera vez que estamos todos juntos. Somos todos jugadores nuevos en el equipo, pero creo que nos compenetramos muy bien”.

Eso sí, Sergi incide en que lo más importante de las pretemporadas "es ir mejorando día a día", aunque sí reconoce que el triunfo permite al equipo seguir “creciendo y fortaleciendo los vínculos”.

García reconoce que aún existe margen de mejora, pero considera que el equipo supo competir y ganar el encuentro ante los catalanes en una etapa de la pretemporada en la que lo más importante es ir afianzado conceptos y poner las piernas a punto. "Al fin y al cabo, supimos sacar el partido adelante. Es verdad que tenemos margen de mejora, pero creo que hay que estar contentos por el resultado y por cómo venimos trabajando estos días”, afirma.

La concentración, además, está sirviendo para reforzar la convivencia entre los integrantes de la plantilla. “Nos viene muy bien estar aquí. Sirve para conocernos un poco mejor y, al final, si llegan momentos difíciles, es mejor que nos conozcamos un poco más”, explica García, quien concluye que “en clubes como el nuestro, si estamos lo más juntos posible, se va a notar en la pista”.