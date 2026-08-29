Turno para la España de Mariona Ortiz y Nerea Hermosa

La selección española femenina de baloncesto, con Mariona Ortiz y Nerea Hermosa, jugadoras del Casademont, afronta en Zaragoza hoy sábado y mañana domingo las dos últimas pruebas antes del Mundial de Alemania de la próxima semana. El combinado de Miguel Méndez se mide a Mali a las 20.00 horas en el Príncipe Felipe en un duelo para seguir afinando. Este domingo, a las 21.00, el rival será China.

Lo primero es Mali este sábado, una selección con la que se enfrentará en la fase de grupos del próximo Mundial de Berlín, ante la que espera mantener las buenas sensaciones generadas con las contundentes victorias ante Bélgica y Nigeria en el torneo de Tenerife. El pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza vivirá un adelanto del enfrentamiento que protagonizarán ambas selecciones en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial de Berlín.

Destaca especialmente y claro está la vuelta a casa de Mariona Ortiz y Nerea Hermosa, jugadoras del Casademont Zaragoza, así como de Helena Pueyo, que dejó este verano la disciplina rojillla para fichar por Valencia Basket. Las tres vivirán hoy sábado y mañana domingo encuentros muy especiales con el combinado nacional. Precisamente Pueyo aseguró ante los medios de comunicación que el equipo en la cita mundialista "va a por todas" y que España "siempre sueña con el oro": "este grupo es especial y podemos conseguir muchas cosas".

Entre las principales amenazas de Mali hay varias conocidas de la Liga Femenina española, como las interiores Sika Koné, Aminata Sangaré, exjugadora de Casademont dos temporadas (20-22) o Alima Dembélé, que destacan por su gran físico, presencia bajo los aros y capacidad reboteadora. Una baja muy sensible para la selección africana es la de la pívot Mariam Coulibaly, nombrada ‘Mejor Jugadora’ de la LF Endesa esta pasada temporada 25-26

Por su parte, las jugadoras de Miguel Méndez llegan al triangular de Zaragoza con ganas de seguir creciendo, tras las exhibiciones ofensivas ante Bélgica y Nigeria, a las que anotaron 95 y 83 puntos respectivamente. La líder de esta selección está siendo la nueva base de Spar Girona Iyana Martín. La ovetense encestó de media 16,3 puntos y suma más de 21 de valoración en tres encuentros ante selecciones de nivel como Alemania, Nigeria y las actuales campeonas de Europa, Bélgica. Ante la ausencia de referentes interiores como Awa Fam o Raquel Carrera, que se encuentran en Estados Unidos disputando la WNBA, también destaca a ambos lados de la pista las actuaciones de la ala-pívot Irati Etxarri.

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España cerrará la gira de preparación Volvemos a Soñar contra Mali y China ,que es una de las grandes favoritas a colgarse una medalla en el próximo Mundial. Miguel Méndez espera que las cinco jugadoras que están disputando la WNBA se incorporen en los próximos días a la dinámica del equipo y poder contar con ellas para el estreno mundialista pero, primero, ‘La Familia’ deberá superar al conjunto africano en Zaragoza.