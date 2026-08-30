El automovilismo está de luto: fallece Carlos Gracia, el aragonés que modernizó el mundo del motor

Carlos Gracia, presidente de la Federación Española de Automovilismo (RFEDA) entre 1984 y 2016, ha fallecido a los 84 años. Nacido en Zaragoza el 12 de diciembre de 1941, fue uno de los artífices del crecimiento y la modernización del deporte del automóvil tras reemplazar en el mando de la Federación a Sandro Rocci en 1984.

Carlos Gracia llegó a ser vicepresidente de la Federación Internacional (FIA), que en el momento en el que decidió jubilarse le nombró vicepresidente de honor.

“Hoy nos levantamos con la triste noticia del fallecimiento de Carlos Gracia, presidente de la RFEDA entre 1984 y 2016. Nuestro más sentido pésame a familiares y amigos. Descanse en paz”, ha expresado el organismo nacional este domingo.

Carlos Gracia ha sido toda una institución en el deporte del motor, tanto a nivel nacional como internacional. Bajo su extenso mandato de más de 32 años, el automovilismo español se modernizó y convirtió en un gran referente. Fue uno de los promotores de la Baja Aragón. Fue a principios de los años 80, y cuando el París Dakar ya se había asentado como la prueba reina. Eligió el desierto de los Monegros para organizar en España una prueba de características similares al Dakar y a la Baja California. Así nació en 1983 la Baja Aragón, una carrera de 1.000 kilómetros que en sus inicios se llamó Baja Montesblancos, dado que la salida se realizaba junto al Casino Montesblancos de Zaragoza.

Con una trayectoria ligada durante décadas al desarrollo y la profesionalización de las carreras de motor, Carlos Gracia fue, en definitiva, uno de los grandes precursores del automovilismo español y una figura clave para que este deporte alcanzara la dimensión y el reconocimiento internacional que tiene en la actualidad.