El Binéfar gana la Copa Federación y se mete en la fase nacional
Se impuso en la final autonómica a la Sociedad Deportiva Ejea en la tanda de penaltis y este lunes conocerá a su rival en dieciseisavos
El Club Deportivo Binéfar se ha impuesto este domingo a la Sociedad Deportiva Ejea en la final autonómica de la Copa Federación y será el representante aragonés en la fase nacional de la competición. El partido fue muy igualado y la victoria se decidió en la tanda de penaltis tras acabar el tiempo reglamentario en empate a un gol.
Lladonosa, meta del Binéfar, se convirtió en el héroe al detener dos lanzamientos de la SD Ejea. La tanda acabó 4-1. Los once metros también fueron protagonistas durante el partido. El Binéfar pegó primero, con una pena máxima transformada por De Mesa. Babacar igualó de nuevo de penalti y en la tanda final se impuso el Binéfar, que estará hoy en Madrid en el sorteo de los dieciseisavos de final de la fase nacional.
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