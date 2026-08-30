EL CD Teruel se estrena en Pinilla contra un siempre potente Real Madrid Castilla

El CD Teruel tiene una dura primera prueba para cerrar la primera jornada en el Grupo 2 de Primera RFEF con la visita a Pinilla del Real Madrid Castilla, el siempre poderoso filial del equipo blanco, que ha vivido una gran reconstrucción en La Fábrica este verano, aunque para revolución la turolense, con entrenador nuevo, Kiko Ramírez, y más de una quincena de refuerzos a estas alturas, a dos días del cierre del mercado. El estreno será este lunes a las 21.15 horas (Movistar) con la idea de buscar una permanencia en la categoría que el equipo rojillo ya logró la pasada temporada.

Borge, Borikó y Sander Ballero son las bajas turolenses por lesión para este choque con el que levanta el telón de la competición tras un verano de muchos cambios en Pinilla. Ahora, llega el momento de ver si todos esos cambios tienen el fruto de un buen nivel en la categoría y el primer examen no puede ser una mejor prueba de nivel para los de Kiko Ramírez. Con 1.500 socios y un presupuesto mucho más bajo que el Real Zaragoza y la SD Huesca, el objetivo turolense es más humilde que el de los otros dos equipos de la comunidad.

"Estoy muy contento con cómo llegamos al partido, hemos ido de menos a más. Físicamente llegamos bien y con las ideas claras, preparados para competir durante los casi 100 minutos que va a durar el partido", aseguró en la previa Kiko Ramírez, que elogió al adversario¡, como no podía ser de otra manera "Tenemos un rival al que hay que respetar, este año parece ser que el nivel de los filiales va a volver a ser muy alto. Es un equipo muy bien estructurado. Hay que tenerlo muy en cuenta. Vamos a tener que estar preparados para los momentos en que toque progresar, para los momentos en que nos toque defender; todo lo hemos entrenado. La estrategia es muy importante también", añadió el entrenador rojillo.

Y es que el Teruel, que con Vicente Parras acabó el curso pasado decimotercero, con una permanencia tranquila y hasta soñó en algún momento con la promoción, afronta su segunda temporada consecutiva en Primera RFEF con el objetivo de consolidarse en la categoría. Este verano llamó la atención al lanzar un crowdfunding con el lema ‘El jugador 20 lo fichas tú’ para completar la plantilla con la ayuda de su afición.

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El Castilla viene de disputar el playoff de ascenso en la pasada temporada, aunque fue eliminado por el Sabadell. El equipo de Julián López de Lerma es uno de los transatlánticos de la categoría, aunque ha perdido en este verano a jugadores como Fran González, Jacobo Ortega, Palacios, Valdepeñas, Manuel Ángel y David Jiménez. Así, el conjunto blanbco se sujetará en canteranos como Javi Navarro, Mesonero, Ciria y Leiva, Joan Martínez, Mario Rivas, Yáñez, Fortea y Diego Aguado