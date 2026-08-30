El Elche conquista el IV Memorial Mario Azúa tras vencer al Real Zaragoza en la final (1-4)
El torneo cadete reunió durante el fin de semana a seis de las mejores canteras nacionales en las instalaciones de Miralbueno, combinando alta competición con el compromiso social de la Fundación Mario Azúa
El Elche C.F. se ha proclamado campeón del IV Memorial Mario Azúa tras imponerse por 1-4 al Real Zaragoza en la final disputada este domingo en el Estadio Miralbueno El Olivar. El triunfo del conjunto ilicitano puso el broche de oro a dos intensas jornadas de fútbol formativo que convirtieron a Zaragoza en un punto de reunión de cuatro canteras nacionales (Elche, Zaragoza, Osasuna y Athletic) y dos clubs locales (Olivar y Juventud).
El cuadro alicantino firmó un torneo perfecto, logrando un pleno de victorias. Durante la fase de grupos celebrada el sábado, el Elche mostró su solvencia al superar con rotundidad tanto al Athletic Club (4-0) como al anfitrión, el E.M. El Olivar (4-0). Por su parte, el Real Zaragoza alcanzó el choque decisivo tras encabezar el Grupo A con sendos triunfos por la mínima (1-0) ante el Santo Domingo Juventud C.F. y el Atlético Osasuna.
La jornada dominical definió el resto de posiciones del cuadro de honor. El Atlético Osasuna se adjudicó el tercer puesto tras vencer por 9-0 al E.M. El Olivar. La quinta plaza fue para el Santo Domingo Juventud C.F., que derrotó en la tanda de penaltis (4-2) al Athletic Club tras haber empatado 1-1 en el tiempo reglamentario. De este modo, la clasificación final cerró con el Elche C.F. como campeón, seguido del Real Zaragoza, Atlético Osasuna, E.M. El Olivar, Santo Domingo Juventud C.F. y Athletic Club.
Valores sociales y proyección en redes
Más allá de lo estrictamente deportivo, el Memorial Mario Azúa reforzó un año más su dimensión integradora de la mano de la Fundación Mario Azúa, entidad que trabaja para favorecer la inclusión de niños y jóvenes a través del deporte, promoviendo valores de convivencia, respeto y compañerismo.
Esta cuarta edición volvió a contar con una gran acogida entre el público y los aficionados al fútbol base. Las retransmisiones en directo a través de la plataforma de streaming de Aragón Televisión permitieron seguir los encuentros más allá de los campos del club zaragozano. Asimismo, la iniciativa cosechó un notable éxito en el entorno digital, superando las 36.000 visualizaciones previas a este torneo estival en plataformas como TikTok e Instagram.
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