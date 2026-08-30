El fútbol y las redes se vuelcan en Utebo por una causa solidaria en beneficio de Aspace Zaragoza
El partido benéfico impulsado por el creador de contenido elpumazgz reúne a destacados influencers, deportistas y público en el campo de Santa Ana para recaudar fondos para adecuar el centro escolar y de día de la entidad
El Campo de Fútbol Santa Ana de Utebo acogió este sábado una jornada donde el deporte, el entretenimiento digital y el compromiso social sumaron fuerzas a beneficio de la Fundación Aspace Zaragoza. El encuentro benéfico promovido por el creador de contenido zaragocista Aitor Mariscal Cano, conocido en redes sociales como elpumazgz, logró reunir a seguidores, familias y vecinos con el objetivo de respaldar la labor social de la entidad.
El torneo cuadrangular reunió sobre el césped a reconocidos creadores de contenido y deportistas de alcance nacional. Entre las figuras destacadas se encontraron creadores como Esttik y Widler Soldier, junto a la jugadora internacional aragonesa y embajadora del Zaragoza CFF, Marta Cardona. La cita contó también con la participación de Andrea Arribas, Julia Penella, Gargantúa TV, Espía de Aragón, Poetas D’ Calle, Aitor Corral, Josiko, Furbito, Kyyttos y Joel Cea.
Más allá del ámbito estrictamente deportivo, el evento se planteó como una jornada festiva para todos los asistentes. La mañana estuvo amenizada con actuaciones musicales, la presencia de la asociación Sonrisas, personajes de la saga The Mandalorian y diversos sorteos solidarios con regalos aportados por empresas colaboradoras.
Impulso a las instalaciones recreativas de Aspace
Los fondos recaudados durante el evento se destinarán a la adecuación de la zona recreativa del centro escolar y del Centro de Día de la Fundación Aspace Zaragoza, entidad que acompaña desde hace más de cinco décadas a personas con parálisis cerebral y discapacidades afines para favorecer su autonomía e inclusión.
El gerente de Fundación Aspace Zaragoza, Pablo Escanero, valoró de forma muy positiva el desarrollo del encuentro: "La oportunidad de poder juntar deporte, solidaridad y a una gran cantidad de creadores de contenido, influencers e instagramers ha hecho posible una velada muy emocionante para la entidad”. Escanero agradeció además la iniciativa a Mariscal Cano y remarcó la disposición del Utebo para ceder sus instalaciones.
Por su parte, el promotor del evento, elpumazgz, celebró el éxito de la convocatoria. "Ha sido un eventazo de diez, la verdad. Así que deseando que para próximos años podamos seguir colaborando y hacer un evento de estas condiciones", aseguró. Además, agradeció el respaldo de las directivas del club, del Ayuntamiento de Utebo y de las firmas colaboradoras.
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