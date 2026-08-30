El Gran Premio de Aragón 2026 se queda a 1.500 espectadores del récord: 115.742 aficionados llenan Motorland

Las previsiones eran muy buenas y se han cumplido, pero no tanto como para batir el récord de espectadores que todavía sigue vigente desde la edición del 2016. Este año el total de aficionados en las gradas ha sido de 115.742 entre todos los días del fin de semana, 1.584 menos que hace una década, cuando fueron 117.326, y también muy próximo a la segunda mejor entrada, que fue la del estreno en 2010, con 116.931. Cerca, pero no se ha batido.

Pero sí que ha mejorado considerablemente con respecto a la última edición, la del 2025, cuando el total fue de 112.633 espectadores, aunque con la diferencia de que fue en el mes de junio en lugar de en las fechas habituales, es decir, alrededor del mes de septiembre. La cercanía con la carrera en Montmeló lastró un poco, pero con el regreso a sus días marcados en rojo desde el 2010 la película ha sido distinta.

El viernes fueron prácticamente 25.000 aficionados los que se dieron cita en el trazado alcañizano (24.917), el sábado con la carrera sprint y las clasificaciones de las tres categorías y ya siendo fin de semana subió a 39.644. Y este domingo, día grande de carreras el dato fue de 51.181 seguidores.

Aspecto de una de las pelouse del circuito de Motorland. / Miguel Ángel Gracia

El dato es la continuación de una tendencia positiva que se espera que tenga su prolongación la próxima temporada, cuando hay gran premio confirmado ya que es el número de aficionados más elevado desde la pandemia. En 2022 el gran premio reunió a 86.803 espectadores, en 2023 no hubo por la rotación de circuitos y en 2024 fueron 107.421.

El panorama futuro

Estos 115.742 aficionados en Motorland refrendan la previsión que tenía el consistorio alcañizano y también la idea de que el público quiere disfrutar de las carreras en Alcañiz porque, por desgracia, el 2027 puede ser el último año de MotoGP en Aragón. Es circuito reserva, pero salvo alguna circunstancia geopolítica es muy complicado que en 2028 haya carrera en Motorland. Y eso el público, especialmente el más cercano, lo sabe.

Esa es la sensación en el paddock pese a los intentos de que siga. MotoGP Sports Entertainment manda, la apertura de nuevos mercados es clave y Carmelo Ezpeleta ha repetido muchas veces en el pasado que no hay cabida para cuatro circuitos en España. Jerez, la meca del motociclismo, tuvo 224.627 espectadores este mismo año, casi el doble que Motorland. Montmeló, casi 185.000, y Cheste, en el último gran premio de 2025 (la última edición disputada allí), más de 205.000.

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MARC MARQUEZ - MOTOGP - MOTORLAND ARAGON / Miguel Ángel Gracia

Motorland cuenta con la baza de su gran organización, de la buena acogida a pilotos, equipos y espectadores y de la buena relación gubernativa con Carmelo Ezpeleta y con esas cartas tiene que seguir jugando, pero necesita un as en la manga y quedan pocas manos. Dicho todo esto, en 2028 también estaba negro el panorama y finalmente habrá carrera, aunque previo paso por caja con su correspondiente subida con el nuevo contrato.