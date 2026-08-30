Jorge Azcón, en Motorland: "La relación con Carmelo Ezpeleta es fantástica y es muy importante para aspirar a que la vinculación con MotoGP sea mayor"

Jorge Azcón, presidente de Aragón, se acercó a Motorland Aragón para vivir en primera persona el domingo de carreras y lo primero que hizo en el circuito fue reunirse con Carmelo Ezpeleta, CEO y alma máter de Dorna (ahora llamada MotoGP Sports Entertainment Group), organizadora del campeonato, en un encuentro privado y de carácter confidencial.

De todos modos, Azcón recordó que "Carmelo es un defensor del circuito, un colaborador desde hace muchísimos años con Aragón y la relación es otro de los factores de fuerza que tiene Motorland". "La relación que tenemos es fantástica, muy unida, me lo decía él ahora también, y es muy importante para que podamos aspirar a que en el futuro la vinculación sea mayor", incidió.

El presidente recordó que ya está firmado, confirmado y anunciado que en 2027 habrá MotoGP en Alcañiz y que será circuito reserva hasta el 2031, "y esperemos que se acabe consolidando para que sigamos disfrutando de las motos", dijo.

Para ello, Azcón incidió en que "el Gobierno de Aragón siempre va a estar ahí", tanto para inversiones como para mejoras, "como hemos demostrado siempre". De hecho, mencionó las dos últimas grandes inversiones, canon de MotoGP al margen, que se han acometido en los dos últimos años, que fueron "los 6 millones de euros del reasfaltado de Motorland en 2024 y los 2 millones de 2025 en mejorar el asfalto de las vías que llevan al circuito".

MARC MARQUEZ - MOTOGP - MOTORLAND ARAGON / Miguel Ángel Gracia

"El Ejecutivo va a seguir apostando porque el Mundial pueda celebrarse en Aragón y no solamente por la apuesta que hacemos desde las instituciones, sino fundamentalmente por la que hace la gente. La razón fundamental del éxito de Motorland es que la gente de Alcañiz, la gente de Aragón, quiere motos", aseguró el presidente, "aunque desde el Gobierno de España apuesta por otros circuitos y esa es una cuestión que nos ha dado pena cuando la ministra de Educación y Deporte era una aragonesa", resaltó en referencia a Pilar Alegría.

"Un éxito"

El presidente afirmó que esta edición del Gran Premio de Aragón "está siendo un éxito en la organización", lo cual es muy meritorio tratándose "del evento deportivo más importante que se hace en la comunidad autónoma". Sus previsiones apuntaban a que se iban a superar los 112.000 espectadores del año pasado "y eso es un éxito desde el punto de vista deportivo, organizativo y económico". En este último aspecto, recordó el estudio de impacto económico que cifra el gasto medio por persona en 211 euros para un total de 47 millones de euros para el territorio.

Por último, ya en su faceta como aficionado a las motos, quiso "desear suerte a los hermanos Márquez porque me caen bien". "Ayer fue la cosa bien (ganó Marc y Álex fue segundo) y hoy espero que también vaya bastante bien", concluyó.