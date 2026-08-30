Mariona Ortiz lidera a España en la victoria agónica en la prórroga ante las subcampeonas del mundo: la crónica del España-China (72-71)

Victoria de mérito (72-71) de España ante China en la prórroga en el Príncipe Felipe antes de irse a por el oro al Mundial de Berlín. La selección nacional se fue como pidió la presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, "con la mejor de las energías" en un partido en el que la capitana del Casademont Mariona Ortiz lideró en anotación (13), algo a lo que la base le quitó mérito por "estar en casa" junto a Iyana Martín. Con esta prueba de altura y ante el insólito hecho de enfrentarse a la pívot de 2,20 metros Zhang, las jugadoras de Miguel Méndez se han curtido en un partido igualado y ante ni más ni menos que las vigentes campeonas del mundo.

Empezaron los dos equipos con algún que otro desacierto, los menos para España, que se adelantaba 6-2 con 4 puntos de Elena Buenavida. Desde el primer momento hubo indicios de que el ritmo anotador iba a ser inferior que ante Mali, condicionado en parte por el factor físico del conjunto oriental iba a condicionar el estilo. Un cuerpeo en la pintura y dos contrataques veloces tras recuperar en campo propio supusieron los primeros puntos para las visitantes.

No obstante, el mayor condicionante tenía apellidos y nombre: Zhang Ziyu, una pívot colosal de 2,20 metros que puede alcanzar el aro sin saltar. No partió de inicio, pero su salida en el ecuador del primer cuarto, con 8-6 en el luminoso, despertó un rumor que combinaba la admiración y no el miedo, pero sí el respeto, a la gran diferencia de estaturas con el resto de jugadoras sobre el parqué. Pero Miguel Méndez tenía un plan. De primeras, en cuanto vio el cambio dio entrada a Alba Torrens y a Ana Fam que se veía más pequeña de lo habitual pese al 1,96 metro de estatura de la interior española al hacer pareja con la gigante china.

Fue a partir de este momento cuando se empezaron a contraponer los dos modelos de juego: China con Zhang en la pintura fija tratando de sacar ventaja de su altura batiéndose en ocasiones en duelo hasta con dos interiores de La Familia y un combinado español con las cinco jugadoras fuera ella en ataque buscando los mejores tiros porque los rebotes eran misión casi imposible. Le salió bien a España lo planteado y acabó seis arriba (18-12) tras los primeros 10 minutos.

Comenzó el segundo tramo y la salida de la jugadora del Casademont Nerea Hermosa levantó, casi tanto como el anuncio de que Mariona iba a ser titular, al Pabellón Príncipe Felipe. Lo que sí podía envidiar la base de la interior es que los aficionados corearon el nombre de esta, luego lo harían lo propio con la catalana en el último cuarto. Probablemente el pabellón fuese consciente de la herculea tarea que tenía la vitoriana porque le tocó batirse el cobre en defensa con la gran torre china. El segundo cuarto fue mucho más fructífero para las subcampeonas del mundo con un parcial de 17-20 que daba lugar al 35-32 en el momento de acudir a los vestuarios. Entretanto, Zaragoza le cantó el cumpleaños feliz a la capitana Alba Torrens durante un tiro libre, que por supuesto anotó. "España es diferente", pensarían las jugadoras de Gong.

Saltaron a pista Martín, Buenavida, Etxarri, Torrens y Ginzo. Tardó dos minutos en moverse el marcador en el tercer cuarto, lo que evidenciaba que ambos equipos habían salido muy concentrados del descanso. Un 2+1 de Zhang adelantaba por primera vez en todo el encuentro a una selección china que anuló completamente a España, que solo fue capaz de anotar tres puntos en siete minutos. Además, las locales entraron en bonus a falta de más de tres minutos por lo que el panorama no era el más favorable para las Méndez. Pero justo en ese momento crítico España se rehizo y volvió a ver canasta desde la línea de tiros libres y con un triple de María Conde tras una rápida transición en la que Awa Fam hizo valer su agilidad frente a la altura bruta de la referente ofensiva en un rebote que iba llegó al suelo. Esto valió para recuperar la ventaja que derivaría en el 48-45 que tendría que defender España en los que estaban llamados a ser los últimos 10 minutos.

No pudo empezar mejor el último cuarto para La Familia cuando Paula Ginzo recibió una antideportiva, que materializó con los dos tiros libres. La venta se hubiese acrecentado si Andrea VIlaró hubiera encestado una bandeja a aro pasado en la posesión tras la pena máxima. No obstante, se redimió con un triple lateral. España alcanzó los dobles de ventaja (57-47), pero no iba a ser tan fácil ni mucho menos porque las visitantes recuperaron comba para quedarse a cinco. Y luego a dos. Y luego empate (59-59), tras un paupérrimo parcial de 2-12. Tiempo muerto para enmendar la situación y Mariona a la cancha por Conde. Iyana Martín sacó garra y reconcilió a las locales con la canasta. La capitana aumento el crédito de ventaja a los cuatro puntos. Zhang llegó a los 20 puntos y dejó a las orientales a dos. La asturiana Iyana Martín se la jugó delante de la gigante y falló. China agotó la posesión y Yang puso las tablas a 0,2 segundos del final. Fam tiró rápido con el poco tiempo disponible, pero no había que hacer. Cinco minutos más.

Un triple de Mariona arrancó los "sí se puede" de uno de los fondos, que lideraba a España con 13 puntos, los mismos que Martín. Pero cada vez que España se alejaba China volvía a poner el aliento en la nuca de las hispanas. A falta de 35 segundos el aro escupió un triple de Mariona que hubiese supuesto casi la sentencia y a la contra Zhang adelantaba a China por segunda ocasión en el partido a 24, 8 segundos. Casi se fue todo al garete con un balón cuasiperdido que salió por el fondo tras rebotar con una jugadora china en la lucha por el suelo. Restaban 6 segundos. Balón a Mariona que con rayos X veía a Alba Torrens sola que tiró. El Príncipe Felipe contuvo la respiración y la soltó en un grito al unísono (72-71). Hubo que contenerse. Quedaba un segundo. Chen se la jugó de tres y se temía lo peor, pero no. Había final feliz y nos lo regalaba irónicamente la cumpleañera. Cómo es este deporte.

FICHA TÉCNICA

ESPAÑA: Mariona Ortiz (13), Elena Buenavida (4), Helena Pueyo (2), María Araújo (1), Paula Ginzo (4) -quinteto inicial-, Irati Etxarri (-), Alba Torrens (11), María Conde (10), Awa Fam (8), Andrea Vilaró (6), Nerea Hermosa (-), Iyana Martín (13).

CHINA: M. Zhang (4), S. Yang (17), Z. Tang (9), X. Luo (2), M. Chen (7) -quinteto inicial- J. Zhong (-), Y. Li (-), Y. Deng (-), Y. Chen (-), Z. Zhang (22), Y. Sun (10), S. Jia (-).

PARCIALES: 18-12, 35-32, 48-45, 63-63 y 72-71

INCIDENCIAS: Pabellón Príncipe Felipe (3500 espectadores). Segundo partido en Zaragoza y último de la gira preparatoria antes del Mundial.